Vuoi anche tu una casa smart? ORA Puoi farlo con SOLI 64 euro: Echo Show 5 + Lampadina LED smart in OFFERTA

Occasionissima Amazon per chi vuole gettare le basi per realizzare una casa smart: Echo Show 5 (3ª generazione) color Azzurro + Lampadina LED smart Sengled (E27), compatibile con Alexa oggi insieme su Amazon a soli 64,99 euro! Puoi anche decidere di regalarli per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Echo Show 5 + Lampadina LED smart: l’offerta

Questo bundle è formato da 1 di Echo Show 5 (3ª generazione) e 1 di Lampadina LED smart Sengled (E27): tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente. Imposta sveglie e timer, rilassati con una playlist tranquilla, inizia la giornata con una routine che accende le luci compatibili, controlla facilmente il calendario o il meteo, usando solo la tua voce. Ascolta la tua musica o i tuoi podcast preferiti, guarda le serie TV che ami e molto altro su Amazon Music, Spotify, Prime Video o altri servizi, ora con bassi ancora più profondi e voci più nitide.

Controlla i dispositivi per Casa Intelligente, come lampadine e termostati, anche quando non sei in casa. Controlla come sta la tua famiglia, i tuoi animali domestici e molto altro con la videocamera integrata. Effettua chiamate Drop In quando non sei a casa o monitora la porta d’ingresso dal tuo Echo Show 5. Quando il dispositivo non è in uso, grazie ad Amazon Photos le tue foto possono scorrere sullo schermo del dispositivo. I membri Prime possono archiviare illimitate foto nel Cloud. Grazie alla telecamera da 2 MP puoi chiamare amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo dotato di schermo o l’App Alexa, oppure fare un Annuncio verso gli altri dispositivi compatibili in casa. Echo è progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni e il copri-telecamera integrato.

