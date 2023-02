Vuoi sapere perché questo è il kit per il fotovoltaico più venduto su Amazon?

Con i prezzi alle stelle, cresce l’esigenza di avere energia a buon mercato, magari producendola in autonomia con pannelli solari che, anche se in alcuni casi non producono un’energia abbastanza potente da soddisfare il fabbisogno di una famiglia media, possono contribuire comunque a ridurne notevolmente i costi fin dall’inizio. Come questo completo kit fotovoltaico di ECO-WORTHY a 859€, che risulta essere il più venduto su Amazon con 6 pannelli solari monocristallino da 720W e regolatore di carica solare da 60 A, più cavo da 5 m.

Il kit fotovoltaico che costa poco e rende tanto

Super semplice da usare il kit lo istalli subito grazie alle istruzioni molto semplici da capire. Di fatto è l’ideale per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a un sistema fotovoltaico. Ci trovi praticamente tutto quello che serve per iniziare: sei pannelli solari IP65 720W ad alta efficienza ideale per la realizzazione sia di Impianti Fotovoltaici connessi alla rete (Impianti Fotovoltaici ON-GRID) e sia di Impianti Fotovoltaici ad isola (Impianti Fotovoltaici OFF-GRID), un regolatore di carica solare da 60 A e un paio di cavi solari da 5 m e due set di staffe di montaggio per pannelli solari e un paio di giunzioni a Y.

I pannelli mono cristallini, in particolare, sono considerati tra i migliori in assoluto in quanto fanno si che la produzione di energia sia maggiore in presenza di luce perpendicolare. I pannelli solari da 720 W aumentano l’efficienza del 20% per risparmiare tempo di ricarica: stesse dimensioni del pannello solare da 100 W sul mercato, ma converte il 20% in più di elettricità. Telaio in alluminio resistente alla corrosione per uso esterno prolungato in grado di resistere a decenni di servizio del pannello, nonché a forti venti (2400 Pa) e carichi di neve (5400 Pa).

In definitiva, pur non essendo un sistema che da solo può sopperire al tuo fabbisogno giornaliero di elettricità o risolvere tutti i problemi a esso inerenti, questo kit può aiutarti a mettere in piedi una struttura che riduce i costi in bolletta e ti prepara a eventuali ampliamenti futuri del pacchetto. Se hai bisogno di più pannelli solari, batterie o inverter per creare un sistema solare completo in un secondo momento. Insomma, questo kit fotovoltaico di ECO-WORTHY a 859€, è il “pacchetto” ideale per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a un sistema fotovoltaico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.