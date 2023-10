Vuoi una smartband PRO a prezzo REGALO? OPPO Band Style costa 22€

L’offerta quotidiana di eBay che non puoi assolutamente farti scappare riguardare l’ottima OPPO Band Style, una tra le migliori smartband economiche del momento. Con un prezzo di vendita di appena 22€ grazie allo sconto immediato del 15%, il fitness tracker del colosso cinese è pronto per soddisfare le tue personali esigenze senza forzati a spendere una cifra folle.

Leggerissima, comoda da indossare e realizzata con materiali impermeabili fino a una profondità di 50 metri, OPPO Band Style impiega un bel pannello AMOLED da 1.1 pollici a colori e una batteria che ti accompagna facilmente per ben 12 giorni consecutivi.

Prezzo super economico su eBay per la smartband OPPO Band Style

L’aspetto che forse colpisce di più della smartband a marchio OPPO è la presenza di un precisissimo sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca e della SpO2, la concentrazione di ossigeno nel sangue. Inoltre, una volta allacciato al polso, il fitness tracker è in grado di tracciare 12 modalità di allenamento differenti sincronizzando tutti i dati sul tuo smartphone.

Con una spesa minima di 22€ su eBay per la smartband di OPPO, oggi hai finalmente a portata di mano il fitness tracker di cui avevi tanto bisogno ma che non riuscivi a trovare a un prezzo così conveniente; mettila subito nel carrello e preparati a riceverla gratuitamente a casa tua in appena 48 ore.

