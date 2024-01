Wallbox casalinga a meno di 400€! Super PROMO!

Sei in cerca di una wallbox per caricare la tua auto elettrica? Ecco un prodotto dal prezzo super interessante oggi in sconto a meno di 400€! Si tratta della Wallbox Ecopoint da massimo 7,2 kW con connettore tipo 2. Il prezzo? Oggi è di soli 379€ grazie al coupon di 100€ disponibile subito su Amazon! Approfitta immediatamente dell’offerta e risparmia subito!

Una wallbox per caricare la tua auto elettrica: ecco il modello che devi assolutamente avere

Chi ha acquistato una macchina elettrica o una ibrida plug-in sa benissimo quanto sia importante caricare a casa la propria vettura. Permette di risparmiare molti soldi rispetto alla comune carica alle colonnine pubbliche. Ovviamente, è necessario avere la possibilità di installare uno di questi prodotti per permettere una ricarica agevole e senza problemi. Ecco quindi che i produttori hanno iniziato a proporre wallbox specifiche casalinghe.

Oggi vi parliamo di uno di questi prodotti dalle ottime caratteristiche tecniche che tuttavia consigliamo di far installare ad un installatore qualificato. Si tratta di un prodotto di Ecopoint con cavo tipo 2 da ben 5 metri che risponde alla certificazione IP55.

Si tratta del prodotto perfetto per caricare in modo abbastanza rapido la vostra auto completamente elettrica o una ibrida plug-in. Con questa stazione di ricarica sarete sempre certi di raggiungere il 100% di batteria in poche ore, a patto di avere un impianto che regge questo tipo di colonnina.

Il dispositivo arriva a casa con la predisposizione per essere montato a parete: può essere facilmente controllato via applicazione per impostare tutti i parametri di ricarica.

Acquista subito questa wallbox da 7,2 kW e inizia a risparmiare ricaricando a casa la tua auto! Oggi è in super sconto Amazon grazie al coupon di 100€ disponibile subito sulla piattaforma. Il prezzo? Solo 379€! Approfitta subito della promo e acquistala immediatamente!

