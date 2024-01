Wallbox per auto a meno di 300€!

Ecco un’offerta davvero da non perdere! Abbiamo scovato su Amazon una wallbox per auto elettriche e ibride plug-in ad un prezzo davvero da non perdere. Il modello in questione, con capacità di ricarica massima a 7,2 kW è in sconto del 5% al prezzo esclusivo di soli 258,35€! Un prezzo davvero concorrenziale se pensiamo agli altri prodotti in commercio e, soprattutto, ai loro prezzi!

La wallbox più economica che puoi acquistare oggi!

Con i suoi 7,2 kW massimi di erogazione, vi presentiamo una wallbox dalle ottime caratteristiche e dal cavo lunghissimo. Iniziamo subito a parlarne: il cavo di ricarica tipo 2 è lungo ben 6 metri. Questo vi permetterà di installare agevolmente la wallbox dove volete nel vostro garage e, al tempo stesso, non preoccuparvi anche in caso decidiate di cambiare vettura con il conseguente spostamento dell’ingresso per la ricarica del veicolo.

Si tratta di un prodotto compatto e molto facile da installare: vi consigliamo tuttavia di affidarvi alle mani esperte di un tecnico qualificato per mettere in funzione questa fantastica wallbox. Può essere installata senza problemi sia all’aperto grazie alla sua resistenza all’acqua che, ovviamente, al chiuso. In tutte le situazioni, darà il meglio delle prestazioni possibili.

Fate attenzione al montaggio: dovete giustamente prendere tutte le precauzioni tecniche del caso quando procederete all’installazione nel garage o nei pressi del vostro posto auto. In questo caso sarete così sempre sicuri che il dispositivo operi nella totale sicurezza e che eroghi il massimo delle proprie prestazioni.

Acquista subito questa wallbox da 7,2 kW e non te ne pentirai! Oggi è in super sconto Amazon del 5% e puoi averla per soli 258,35€. Cosa aspetti? Acquistala subito!

