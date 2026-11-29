Immagine generata con AI

Se segui Warframe da qualche anno, sai già che il sistema Tau è una delle promesse più longeve dell’intero gioco: citato nella lore fin dal lancio nel 2013, è rimasto per oltre un decennio un mistero irraggiungibile. Tra pochi giorni, però, quella promessa diventa realtà: Warframe: Tau arriva il 9 dicembre 2026 su PC, console e mobile, gratis per tutti i giocatori, e porta con sé il secondo sistema stellare della storia del gioco.

Tredici anni di attesa: cosa significa il sistema Tau per Warframe

Per capire quanto sia grande questo momento, bisogna tornare indietro. Warframe è uscito nel 2013 e da allora ha costruito una community di oltre 90 milioni di giocatori. Il sistema Tau — una destinazione lontana, avvolta di mistero, citata nei codex e nelle missioni come luogo proibito — è parte della lore del gioco da 13 anni. Non era mai stato raggiungibile, ma era sempre presente: nei dialoghi, nei documenti di gioco, nell’immaginario collettivo della community.

Adesso Digital Extremes, lo studio canadese sviluppatore del gioco, ha deciso di aprire finalmente quella porta. Con Warframe: Tau, il gioco espande il suo universo in modo radicale, introducendo per la prima volta un secondo sistema stellare completo. Non si tratta di un semplice aggiornamento di contenuti: è un cambio di scala.

Cosa trovi nel nuovo sistema: Fornax, Brysko e le nuove missioni

Il cuore dell’espansione è Fornax, una città anulare che introduce il primo sistema di hub sociale interconnesso della storia di Warframe. In pratica, Fornax non è solo una mappa da esplorare: è uno spazio pensato per mettere in contatto i giocatori in modo più organico e continuo rispetto a quanto visto finora nel sistema solare originale.

Sul fronte del gameplay, l’aggiornamento porta due nuove tipologie di missione:

Racket : un nuovo formato di missione che amplia le possibilità di ingaggio nel sistema Tau.

: un nuovo formato di missione che amplia le possibilità di ingaggio nel sistema Tau. Mayhem: un’altra modalità inedita, pensata per chi cerca ritmi di gioco più frenetici e caotici.

Tra i nuovi contenuti spicca anche Brysko, un Warframe dal carattere inedito: si tratta di un detective hardboiled, un archetipo narrativo che non aveva ancora trovato spazio nel roster del gioco. La sua presenza suggerisce che Warframe: Tau punterà anche su una componente narrativa più marcata, coerente con l’ambientazione di una nuova città e di un sistema solare sconosciuto.

→ Leggi anche: Starlink su tutte le Tesla entro fine 2027: ecco cosa cambia per i proprietari

Kullervo Prime e il pacchetto completo dell’aggiornamento

Immagine generata con AI

L’espansione non si limita ai nuovi ambienti e alle nuove missioni. Insieme a Warframe: Tau arriva anche il Kullervo Prime Access, il pacchetto dedicato alla versione Prime di Kullervo — uno dei Warframe più amati dalla community negli ultimi anni. Il Prime Access è il modo con cui Digital Extremes offre ai giocatori versioni potenziate e visivamente arricchite dei personaggi esistenti, spesso accompagnate da armi e accessori esclusivi.

Vale la pena ricordare che l’intero aggiornamento — sistema Tau incluso — è completamente gratuito. Warframe segue da sempre il modello free-to-play: chiunque abbia il gioco installato, su qualsiasi piattaforma, potrà accedere ai nuovi contenuti senza spendere un centesimo. Il Prime Access è acquistabile separatamente per chi vuole supportare lo studio, ma non è necessario per giocare.

Lancio simultaneo su tutte le piattaforme: PC, console e mobile

Uno degli aspetti più rilevanti di questo rilascio è la simultaneità multipiattaforma. Il 9 dicembre 2026 tutti i giocatori — che usino PC, PlayStation, Xbox, Nintendo o la versione mobile — riceveranno l’aggiornamento nello stesso momento. Non ci saranno versioni in ritardo o contenuti esclusivi per una singola piattaforma.

Questo è un segnale importante per una community così ampia e distribuita. Con 90 milioni di giocatori registrati, Warframe ha da tempo superato i confini del pubblico PC e si è radicato su ogni dispositivo. Un lancio sincronizzato evita la frammentazione della community e permette a tutti di vivere l’apertura del sistema Tau nello stesso momento — un elemento che, per un gioco così legato alla narrativa condivisa, non è un dettaglio secondario.

Il contesto: una nomination ai Game Awards e un futuro da costruire

L’annuncio di Warframe: Tau arriva in un momento di grande visibilità per Digital Extremes. Il gioco è stato nominato nella categoria Best Community Support ai The Game Awards, riconoscimento che premia gli sviluppatori capaci di mantenere un rapporto autentico e continuativo con i propri giocatori nel tempo. Una nomina che riflette anni di aggiornamenti gratuiti, devstream settimanali e ascolto attivo del feedback della community.

Puoi trovare tutti i dettagli ufficiali sull’espansione direttamente sul sito di Digital Extremes, dove lo studio ha pubblicato i punti salienti dell’ultimo devstream di novembre dedicato proprio a Warframe: Tau.

Se non hai ancora scaricato il gioco, il 9 dicembre è un buon momento per iniziare: un nuovo sistema stellare, un hub sociale inedito, nuove modalità di missione e un Warframe detective sono argomenti sufficienti per provare. E se sei già un veterano con centinaia di ore alle spalle, sai già cosa fare quella mattina.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.