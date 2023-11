Con questo Hard disk esterno da 2TB metti in cassa forte i tuoi dati! Prendilo col BLACK FRIDAY!

WD 2TB My Passport è un HDD portatile USB 3.0 con software per gestione di dispositivi, backup e protezione tramite password. Metti in cassa forte tanti tipi di dati, visto che funziona con PC, Xbox X, Xbox S, PS4 è PS5! Le dimensioni contenute ti permettono di portarlo dove vuoi. Grazie al Black Friday lo paghi solo 77,90 euro, grazie al maxi sconto del 26%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

WD 2TB My Passport: le caratteristiche

L’unità My Passport è uno storage portatile affidabile che ti dà la sicurezza e la libertà di cui hai bisogno per esplorare il mondo. Con un design elegantissimo che sta nel palmo di una mano, c’è abbastanza spazio per archiviare, organizzare e condividere foto, video, musica e documenti. È dotato di un formato sottile e pratico, ed è disponibile in un’ampia gamma di colori vivaci. Dispone del software di backup per garantire che tutti i contenuti creati durante il tuo viaggio, come foto, video, musica e documenti, non vadano persi. È possibile configurarlo per un avvio automatico in base alle tue esigenze. Basta solo scegliere l’ora e la frequenza con cui eseguire il backup dei file importanti dal sistema all’unità My Passport.

La protezione con password e la crittografia hardware AES a 256 bit integrata ti aiutano a proteggere la tua vita digitale. Ti basta installare il software e impostare la tua password per attivare la protezione con password. Lo storage portatile My Passport è pronto all’uso con il cavo necessario. E, grazie all’interfaccia USB SuperSpeed (5 Gbps), puoi eseguire il backup di tutti i contenuti importanti della tua vita continuando a utilizzare l’unità. È impossibile sapere cosa può succedere durante un viaggio. Per questo motivo WD crea unità seguendo severi criteri di durata, resistenza agli urti e affidabilità nel lungo periodo. Inoltre, l’unità è coperta da una garanzia limitata di 3 anni. Questo prodotto è stato certificato conforme agli standard di compatibilità di Google.

