WD 5TB My Passport Ultra, MINIMO STORICO a 129€

Sentite anche voi questo profumo di Prime Day? Grazie all’aria di sconti che si respira, il capiente WD 5TB My Passport Ultra scende al suo nuovo minimo storico. Ve lo portate via a 129€ invece di 152€ con disponibilità immediata.

Piccolo, super compatto, incredibilmente capiente e auto-alimentato, il WD 5TB My Passport Ultra oggi è disponibile ad un prezzo davvero interessante. Perfetto come archivio di foto, musica e video, per i backup del computer e dello smartphone, per i giochi della console (Xbox X, Xbox S, PS4 and PS5) o per collegarlo alla Smart TV e godere di un catalogo praticamente illimitato di contenuti.

Sulla qualità del marchio WD neppure ci soffermeremo, perché è nota a tutti. La connettività è ovviamente USB 3, il che significa che trasferirete i vostri file sempre al massimo della velocità possibile per un’unità a disco magnetico.

Ma la vera chicca è la protezione tramite password con crittografia hardware AES a 256 bit per proteggere sul serio tutti i vostri dati. Basta installare il software e impostare una password per attivare la protezione totale: in questo modo, anche se lo smarrite, la vostra privacy sarà protetta.

Ovviamente, il dispositivo è compatibile sia con Mac con Windows (per poterlo utilizzare con macOS, tuttavia, andrà prima inizializzato in HFS+ o APFS).

