WD BLACK SN750 SE da 1 TB: 44% di sconto su Amazon

Migliora la tua esperienza di gioco e ottimizza le prestazioni del tuo sistema con l’SSD interno WD_BLACK SN750 SE NVMe da 1 TB di WD, che sfrutta un’interfaccia PCIe 4.0 e la tecnologia NVMe per offrire velocità di lettura sequenziale fino a 3600 MB/s e velocità di scrittura sequenziale di fino a 2830 MB/s. Acquista l’SSD su Amazon a soli 132,60€ invece di 237,80€.

Tutto ciò contribuirà a ridurre i tempi di caricamento in maniera esponenziale. Per garantire una lunga durata operativa, il dashboard WD_BLACK ti aiuta a mantenere la salute dell’unità grazie alla selezione di alcune modalità precaricate.

Questo SSD ha un fattore di forma M.2 2280, un MTTF di 1,75 milioni di ore (tempo medio di guasto) ed è retrocompatibile con PCIe 3.0. La protezione è fornita da una garanzia limitata di 5 anni o da una resistenza nominale di 600 TB.

Le velocità di lettura sequenziale fino a 3600 MB/s riduce i tempi di caricamento del sistema, per questo puoi sfruttare questo SSD sia per il gaming che per la produttività. E grazie alla tecnologia di archiviazione PCIe 4.0 potrai sfruttare una potenza di calcolo elevata e prestazioni incredibili. Inoltre è anche retrocompatibile con PCIe 3.0.

La dashboard WD_BLACK ti aiuta a mantenere la salute dell’unità con una funzione di modalità di gioco opzionale per aiutare te e la tua unità a raggiungere e mantenere i massimi livelli di prestazioni. Con una capacità di 1 TB, avrai un sacco di spazio per archiviare giochi e aggiornamenti.

L’SSD WD_BLACK SN750 SE NVMe consuma fino al 30% in meno di energia rispetto al suo predecessore, una funzione che aiuta sopratutto per quanto riguarda la dissipazione del calore. Approfitta dello sconto del 44% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.