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Se hai mai desiderato installare un’app web direttamente dal browser, senza passare per uno store o scaricare un file di installazione, Chrome 158 ha finalmente cambiato le regole del gioco. Google ha rilasciato il 17 novembre 2026 questa versione stabile del browser con una novità tecnica destinata a ridisegnare il modo in cui le applicazioni web raggiungono i dispositivi degli utenti: la Web Install API. In pratica, significa che un sito web può ora proporre la propria installazione — o quella di un’altra app — direttamente dalla pagina, senza intermediari.

Cos’è la Web Install API e perché cambia tutto

La Web Install API è un’interfaccia di programmazione che consente ai siti web di avviare il processo di installazione di un’applicazione web sul dispositivo dell’utente. Prima di Chrome 158, per installare una Progressive Web App (PWA) — cioè un’app web che si comporta come un programma nativo — l’utente doveva trovare da solo il piccolo pulsante nascosto nella barra degli indirizzi o nel menu del browser. Non esattamente il massimo dell’usabilità.

Con la nuova API, il sito può avviare questo flusso in modo programmatico, indicando un URL del manifest e, opzionalmente, un ID manifest. Il manifest è il file che descrive l’app: nome, icona, colori, modalità di visualizzazione. La Web Install API legge queste informazioni e propone l’installazione all’utente in modo strutturato e trasparente.

Vale la pena sottolineare un dettaglio tecnico importante: la Web Install API permette a un sito di proporre l’installazione di un’app web ospitata su un’origine diversa. Questo significa, in pratica, che uno store web, un portale o una piattaforma di distribuzione possono offrire l’installazione di app di terzi, esattamente come fa oggi il Play Store o l’App Store, ma tutto dentro il browser.

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Due modalità di utilizzo: imperativa e dichiarativa

La Web Install API non si presenta in una sola forma. Gli sviluppatori hanno a disposizione due approcci distinti, a seconda delle esigenze del progetto.

Metodo imperativo : si usa navigator.install(), una chiamata JavaScript che avvia il processo di installazione in risposta a un’azione dell’utente, come il clic su un pulsante personalizzato. È la scelta giusta per chi vuole pieno controllo sull’esperienza.

: si usa navigator.install(), una chiamata JavaScript che avvia il processo di installazione in risposta a un’azione dell’utente, come il clic su un pulsante personalizzato. È la scelta giusta per chi vuole pieno controllo sull’esperienza. Elemento dichiarativo: si tratta dell’install element, un tag HTML nativo che il browser riconosce e gestisce autonomamente. Basta inserirlo nel codice della pagina e il browser si occupa del resto, senza bisogno di JavaScript aggiuntivo.

L’install element ha una storia interessante: è stato sviluppato dal team di Microsoft Edge in collaborazione con il team di Chrome, e era già disponibile per i test — nascosto dietro un flag sperimentale — a partire da Chrome ed Edge versione 148. Ora, con Chrome 158, diventa una funzionalità stabile e accessibile a tutti.

Cosa cambia per gli sviluppatori web

Per chi costruisce applicazioni web, la Web Install API apre scenari concreti che prima erano difficili da realizzare. Un portale di produttività può, per esempio, proporre l’installazione della propria app nel momento più opportuno del flusso utente — dopo il login, dopo una prima azione significativa — senza affidarsi al comportamento imprevedibile del browser.

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Ancora più rilevante è la possibilità di creare veri e propri marketplace web: piattaforme che raccolgono più app e ne gestiscono la distribuzione, sfruttando la capacità della Web Install API di installare app su origini diverse. Questo era uno dei casi d’uso più richiesti dalla comunità degli sviluppatori di PWA, e ora ha una risposta ufficiale e standardizzata.

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Per approfondire i dettagli tecnici dell’install element e del suo funzionamento, il team di Chrome ha pubblicato documentazione ufficiale su developer.chrome.com.

Le altre novità di Chrome 158

La Web Install API è senza dubbio la protagonista di questo aggiornamento, ma Chrome 158 porta con sé anche altre novità degne di nota.

Sette nuove pseudo-classi CSS che permettono di applicare stili in base allo stato di riproduzione di contenuti audio e video. Utile per chi sviluppa player multimediali o interfacce interattive.

che permettono di applicare stili in base allo stato di riproduzione di contenuti audio e video. Utile per chi sviluppa player multimediali o interfacce interattive. WebHID API su Android 17 e versioni successive : la WebHID API consente al browser di comunicare con dispositivi HID (Human Interface Device), come controller di gioco o periferiche speciali. Finora disponibile solo su desktop, arriva ora anche su Android.

: la WebHID API consente al browser di comunicare con dispositivi HID (Human Interface Device), come controller di gioco o periferiche speciali. Finora disponibile solo su desktop, arriva ora anche su Android. 204 correzioni di sicurezza, un numero che testimonia l’impegno costante di Google nel mantenere il browser protetto da vulnerabilità.

Chi usa Chrome su Android con sistema operativo Android 17 o successivo troverà quindi un browser significativamente più capace, sia dal punto di vista delle funzionalità che della sicurezza.

Quando arriva Chrome 159

Se stai già pensando al prossimo aggiornamento, la data da segnare è l’8 dicembre 2026: è quando è previsto il rilascio di Chrome 159. Nel frattempo, Chrome 158 è già disponibile come aggiornamento stabile per tutti gli utenti del browser.

L’arrivo della Web Install API in Chrome 158 è uno di quei momenti in cui una tecnologia che esisteva solo nei laboratori diventa realtà quotidiana per milioni di sviluppatori e utenti. Chi costruisce app web farebbe bene a esplorare subito navigator.install() e l’install element: il confine tra app native e app web si sta assottigliando, e questa API è uno dei mattoni più solidi di questo cambiamento.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.