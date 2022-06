Web marketing: il corso completo a poco più di 10€

Vorresti iniziare a muovere i tuoi primi passi nel mondo del web marketing? L’insegnante Fabio Pellencin ha condiviso le proprie conoscenze realizzando un interessante corso completo dedicato proprio a questo settore. “Web Marketing 4.0: il corso completo di digital marketing” è un viaggio lungo 201 lezioni e quasi 22 ore complessive, che ti guiderà passo dopo passo anche se sei alle prime armi. Il corso è ospitato sulla piattaforma Udemy ed è disponibile, per un periodo di tempo limitato, al prezzo scontato di soli 12,99 euro invece di 19,99.

Quello proposto viene descritto come “un vero e proprio master di Web Marketing”, che riassume tutte le competenze necessarie per lavorare nel settore. Il corso è accessibile a tutti e adatto a chi è alle prime armi con il marketing digitale e vuole affrontare tutte le varie sfere che lo compongono. In oltre 20 ore di formazione imparerai come sviluppare un business online in chiave estremamente pratica, senza dimenticare la teoria. Una “vera e propria fonte di informazioni” per i professionisti del digitale, che può essere ampiamente apprezzato anche da chi possiede già un titolo di studio in materia.

Tra gli argomenti affrontati, imparerai come fare una ricerca di mercato, branding, a capire i punti di forza e quelli di debolezza, l’inbound marketing e il content marketing, il social media marketing, ottimizzazione SEO, usare Google Analytics, Mailchimp e Google Ads e tanto altro. Il corso è, inoltre, costantemente aggiornato con nuovo materiale aggiunto man mano e offre tantissimi casi pratici e test per misurare le proprie capacità a ogni modulo. “Web Marketing 4.0: il corso completo di digital marketing” è attualmente in offerta a un ottimo prezzo: solamente 12,99 euro, ovvero il 35% di sconto rispetto al prezzo originale.