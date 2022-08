Webcam 1080P per PC con microfono e Autofocus a meno di 15 euro su Amazon

In offerta su Amazon la Webcam di Homscam con risoluzione 1080p e Autofocus ad un prezzo mai visto prima: solo 13,59€ invece di 32,99€.

Il microfono stereo è ottimo per le videoconferenze, trasmissioni in diretta e chiamate vocali. Il sistema di cancellazione del rumore integrato nel microfono riduce il suono ambientale per aumentare la qualità del suono. Anche in ambienti molto rumorosi puoi registrare i suoni che desideri. In più può anche essere configurata tramite l’applicazione in Windows/Mac per la messa a fuoco automatica che ti permette di regolare il focus a qualsiasi distanza.

La webcam ti permette di trasmettere ad una risoluzione di 1920 x 1080p e grazie alla regolazione automatica della luce e alla tecnologia HDR garantisce immagini spettacolari anche in ambienti con pochissima luce. Ottima per videoconferenze Skype, videochiamate e registrazioni YouTube.

Tramite il connettore USB 2.0 non è necessario installare alcun tipo driver o software. La webcam è già pronta all’uso. Basta collegare la webcam alla porta USB del suo computer e attendere meno di un minuto, verrà installata automaticamente.

Inoltre, il sistema di protezione della webcam è perfetta per proteggere le lenti della polvere e dello sporco e garantisce che il video rimanga chiaro per tutta la vita utile del dispositivo. È compatibile con WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 e altri sistemi operativi. È anche compatibile con la maggior parte delle piattaforme di trasmissione in diretta. Acquistala ora su Amazon grazie allo sconto del 59%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

