Webcam 4K con doppio microfono integrato a soli 27€: promo SCHOCK

Offerta imperdibile: la webcam NewlineWork 4K è ora disponibile su Amazon a un prezzo mai visto! Approfitta dello sconto del 31% e portala a casa a soli 27,70€ invece di 39,99€. Una soluzione ideale per chi cerca qualità professionale senza spendere una fortuna. Scopri subito l’offerta e migliora le tue videochiamate!

Immagini nitide e dettagliate con audio cristallino

La NewlineWork Webcam 4K garantisce una qualità d’immagine straordinaria, con una risoluzione Ultra HD che raggiunge i 30 frame al secondo. Il sensore da 8 megapixel cattura ogni dettaglio, rendendo le immagini nitide e naturali, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla funzione di correzione automatica della luminosità.

Oltre alla qualità visiva, questa webcam si distingue per il suo audio impeccabile. I due microfoni stereo integrati captano la voce fino a 6 metri di distanza, eliminando i rumori di fondo con un algoritmo avanzato di cancellazione del rumore. Ideale per presentazioni, riunioni e streaming.

Autofocus rapido e protezione della privacy

Grazie alla tecnologia di autofocus veloce, la webcam mantiene sempre i soggetti a fuoco, anche durante i movimenti. Inoltre, la privacy è garantita da una copertura fisica dell’obiettivo, che assicura massima tranquillità quando il dispositivo non è in uso.

Con la sua configurazione plug-and-play, la NewlineWork Webcam 4K è pronta all’uso in pochi secondi. La compatibilità è universale: funziona perfettamente con Windows, macOS, Linux e Android, supportando tutte le principali piattaforme di videoconferenza come Zoom, Skype e FaceTime. Inclusa nella confezione troverai anche un pratico treppiede per una maggiore flessibilità di posizionamento.

Con un prezzo scontato a soli 27,70€, grazie ad uno sconto Amazon del 31%, la webcam NewlineWork si posiziona tra le migliori scelte per chi desidera un dispositivo performante e accessibile. Perfetta per il lavoro da casa, le videochiamate con amici e familiari o lo streaming di contenuti. Non fartela scappare!

