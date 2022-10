Webcam Logitech C920 HD Pro ad un PREZZO FOLLE

Amazon ha messo in vendita scontata con le Offerte Esclusive Prime una webcam, la Logitech C920 HD Pro. Un ottimo dispositivo, utile a chiunque ne stia cercando una per fare videochiamate, live su Twitch o registrazioni video, che può essere acquistato a 85,98€.

Questo piccolo gioiellino (si tratta di una ‎2.4 x 9.4 x 2.9 cm) è incredibilmente moderno, capace non solo di registrare e trasmettere video in una risoluzione di 1080p a 30 fps, ma è anche dotata di un microfono con cui potrete parlare senza problemi e senza odiosi rumori di fondo.

Come detto prima, la webcam Logitech C920 HD Pro non è unicamente pensata per le videochiamate su applicazioni come Zoom, Google Meet o Skype, ma anzi può essere utilizzata tranquillamente pure per registrare video, trasmettere live su siti di streaming (Twitch, YouTube,…). Inoltre è compatibile con molti dispositivi diversi: PC, notebook Mac, Chromebook, ecc.

Inoltre grazie al suo design può appendersi a praticamente qualunque superficie o monitor, anche quelli più spessi o fini. Insomma, questa è decisamente un’offerta da non farsi scappare visto lo sconto interessante del 17%, infatti inizialmente il costo era di ben 103,99€.

