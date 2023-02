Webcam Logitech C920 HD Pro per registrazioni in Full HD in super sconto su Amazon

Regolabile e dalle dimensioni decisamente ridotte, la webcam C920 HD Pro di Logitech è perfetta per chi cerca un’esperienza Full HD 1080p che garantisca un’ottima stabilità. Dispone di due microfoni per un suono stereo, angolo di visione di 78°, messa a fuoco automatica e una clip universale predisposta per treppiede che può essere montata su laptop e monitor. Acquista questa webcam ora su Amazon a soli 58,18€ invece di 103,99€.

Funziona bene in condizioni di scarsa illuminazione ed è compatibile con sistemi Windows, Mac, Chrome o Android compatibile utilizzando un cavo USB di tipo A integrato. Le piattaforme di chat video compatibili includono Skype, Google Hangouts e FaceTime.

Se vuoi fare una buona impressione su un’importante chiamata Skype, registrare demo sofisticate o mostrare le tue abilità e passioni su YouTube, la C920 ti fornirà il sostegno adatto grazie alla qualità Full HD, oltre a suono stereo chiaro.

Fatti vedere con chiarezza e dettaglio, grazie all’obiettivo in vetro Full HD e all’autofocus. L’obiettivo in vetro cattura immagini nitide e chiare, mentre l’autofocus si regola in modo fluido e preciso per fornire un’alta definizione costante.

Dotato di correzione automatica della luce HD, la C920 si adatta perfettamente alle condizioni di illuminazione ambientale per produrre immagini luminose e ad alto contrasto anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre sono presenti due microfoni, uno su entrambi i lati della fotocamera, per questo la webcam è in grado di catturare un suono più realistico da ogni angolazione, in modo che la tua voce risulti naturale e chiara. Approfitta ora dello sconto del 44% e acquistala su Amazon, e abbonati a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

