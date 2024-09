Webcam Logitech con compatibilità universale a quasi metà prezzo (-45%)

Con lo smartworking che è sempre più diffuso, hai bisogno degli strumenti giusti per lavorare da casa. Tra questi non può mancare la Webcam Logitech C920 Hd Pro, oggi disponibile su Amazona a soli 56 euro con un mega sconto del 45%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Webcam Logitech C920 Hd Pro: funzionalità e modalità di utilizzo

La Webcam Logitech C920 Hd Pro è un gadget tech di ultima generazione indispensabile se lavori spesso da casa in smartworking.

Questo modello si collega al dispositivo tramite USB ed è in grado di trasmettere video Full HD e 1080p a 30 ‎fotogrammi al secondo, sia su Skype che in streaming. Inoltre, grazie alla correzione automatica della luminosità HD, ottimizza le ‎condizioni di illuminazione e produce immagini luminose e bilanciate in qualsiasi ambienti tu sia.

Inoltre dispone di un obiettivo in vetro a 5 elementi e una messa a fuoco ‎automatica di ottima qualità che offrono immagini sempre nitide e super realistiche, soprattutto per le tue videochiamate e le tue conference call. Allo stesso tempo, è dotata di due microfoni omnidirezionali, uno su ciascun lato della fotocamera ‎‎per un suono realistico ad ogni angolazione, in modo che la ‎‎tua voce risulti naturale e chiara.

Un’altra specifica di spicco è sicuramente la sua compatibilità universale: funziona con Windows 7,8,10 o successivo, Mac OS 10.10 o successivo, Android e Chrome OS e anche Xbox One. In più puoi utilizzarla con programmi come Skype, Google Hangouts, FaceTime, OBS e XSplit.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.