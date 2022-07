Webcam Logitech StreamCam con risoluzione FULL HD a 60 FPS in promo su Amazon

La Logitech StreamCam fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per uno streaming live di prim’ordine. Con la possibilità di registrare video fino a 1080p a 60 fotogrammi e il supporto per il treppiede e lo schermo risulta essere un potente strumento per gli streamer e gli utenti in ufficio che fanno chiamate Zoom. Puoi acquistarla ora su Amazon spendendo solo 89,89€ invece di 164,99€.

La fotocamera si adatta in base alle esigenze di streaming. Un supporto è progettato per monitor e schermi di laptop, mentre il braccio e il piede si appoggiano alla parte posteriore. L’altro supporto è un piccolo treppiede da tavolo che ti consente di installare StreamCam su qualsiasi superficie piana.

La StreamCam si stacca completamente da entrambi i supporti, in modo da poter utilizzare la videocamera secondo la tua scelta o orientamento. Può registrare con orientamento verticale in full HD a 60 fotogrammi al secondo e ruotando la fotocamera in senso antiorario di 90 gradi e riposizionandola sul supporto, il logo viene posizionato sul lato destro e consente di registrare video 1080p60 con orientamento orizzontale. La StreamCam si regola automaticamente a seconda di come è montata.

Puoi utilizzare il software di registrazione e streaming di tua scelta, come Open Broadcaster Software (OBS) e XSplit, con StreamCam. Puoi anche utilizzare il software Logitech Capture di Logitech, che non dispone della potenza e della configurabilità complete di OBS o XSplit per la registrazione o lo streaming, ma è molto più facile da usare e offre comunque molta flessibilità. Ancora più importante, Logitech Capture abilita anche diverse utili funzioni su StreamCam, motivo per cui molto probabilmente la utilizzerai insieme al tuo software di registrazione e streaming preferito. La StreamCam usa una connessione USB di tipo C.

Sia Logitech StreamCam che Logitech Capture appaiono come sorgenti video separate, quindi puoi scegliere se utilizzare il feed video non elaborato dalla fotocamera o il feed elaborato da Logitech Capture.

Ti consente inoltre di modificare varie impostazioni di registrazione su StreamCam, come la risoluzione (360p,720p o 1080p), la frequenza dei fotogrammi (24, 25, 30, 50 o 60 fps) e l’esposizione e la correzione del colore. Il software consente di attivare o disattivare la messa a fuoco automatica, il bilanciamento del bianco, la stabilizzazione dell’immagine (che ritaglia un po’ l’immagine per evitare vibrazioni della fotocamera) e persino l’inquadratura automatica che segue il tuo viso con un effetto di zoom digitale. Approfitta ora dello sconto del 46% e acquistala su Amazon, ricorda anche di attivare l’abbonamento Prime per richiedere la spedizione gratuita.

