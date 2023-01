Webcam Trust Gaming Gxt 1160 Vero Full HD in sconto del 63% su Amazon

La webcam Trust GXT 1160 Vero è un prodotto ideato per creare contenuti e migliorare la qualità delle videochiamate. La GXT 1160 Vero mira ad essere un buon dispositivo, al miglior prezzo, per lo streaming live. Non c’è dubbio che in termini di costi al momento sia uno dei prodotti più economici sul mercato, dato che la puoi acquistare su Amazon a soli 21,99€ invece di 59,99€.

La chiave di ogni webcam è, logicamente, il suo obiettivo. Il punto di forza che il produttore vuole sfruttare per la 1160 Vero è la risoluzione. Dotata di un sensore da 8 mpx, è possibile trasmettere con esso in Full HD (1080p) a 30 FPS. Il campo visivo corretto di 55º e la messa a fuoco fissa più il bilanciamento del bianco automatico, promettono di catturare immagini di qualità e trasmetterle in modo fluido.

Sebbene l’obiettivo sia accettabile per la categoria di prodotto, anche l’audio non è male. Il microfono integrato della webcam fa solo il suo lavoro.

Visto che Trust non include nemmeno la più breve guida per l’utente con il prodotto, è logico presumere la semplicità d’uso di questo dispositivo. Usare GXT 1160 Vero è semplice come collegare il cavo a una porta USB su un computer Windows. La periferica viene riconosciuta istantaneamente dal sistema e non è necessario installare alcun tipo di programma aggiuntivo.

Per registrare o trasmettere possiamo utilizzare qualsiasi software di streaming o videoconferenza che abbiamo sul computer e selezionare 1160 Vero come webcam. In quel momento, un piccolo LED blu si accenderà sulla parte anteriore della fotocamera per indicare che è attiva.

La GXT 1160 Vero inoltre è anche molto compatta. La periferica ha un telaio rifinito in nero opaco e una grande piastra lucida sul davanti. L’obiettivo è regolato nella zona centrale, dove è presente anche il logo del produttore. Approfitta ora dello sconto del 63% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto sarà gratuita.

