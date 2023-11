Webcam Tyro Full HD di TRUST con microfono e treppiede a soli 16€ (Amazon)

La webcam Trust Tyro Full HD con Microfono Full HD 1080p, Auto-Focus, USB, e treppiede Incluso, è in super offerta oggi su Amazon, dove grazie alle promozioni legate all’evento Offerte esclusive Prime puoi acquistarla a soli 16€ anziché al solito prezzo di 69,99€. Parliamo di uno sconto del 17% e con le spedizioni gratuite gestite da Prime.

Trust Tyro Webcam, che offertona

La Trust Tyro Full HD è compatibile con Zoom, Teams, Skype e gli altri software per le videochiamate. La webcam si aggancia facilmente al monitor, può stare comodamente sulla scrivania ed è provvista inoltre di un treppiede che la rende versatile per qualsiasi disposizione in ufficio o nell’home office.

Con la configurazione Plug & Play, le videochiamate diventano più semplici che mai: dopo aver collegato il ricevitore USB al PC o al laptop, puoi iniziare subito a telefonare. Se la connessione video non è ottimale, la webcam Trust Tyro Full HD offre la soluzione che fai al caso tuo: unisce tutte le funzioni utili per le videochiamate e lo streaming dei video in un unico dispositivo.

Grazie all’ottima qualità audio e video, avrai la certezza di apparire al meglio ad ogni chiamata e in ogni streaming, ovunque tu sia. La lente grandangolare con risoluzione full HD 1080p e messa a fuoco automatica produce video nitidissimi, mentre il bilanciamento automatico dei bianchi offre ottime prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, per video nitidi in qualsiasi condizione. Comprala ora a soli 16€ anziché al solito prezzo di 39,99€, e con le spedizioni gratuite gestite da Prime. Trust Tyro Webcam PC con Microfono Full HD 1080p, Auto-Focus, USB, Treppiede Incluso, Telecamera per Hangouts, Skype, Teams, Zoom, Computer, Laptop – Nero 16.99 € 26.52€ 36% Vedi l'offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.