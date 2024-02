WEEKEND di FUOCO su eBay con il 32% di sconto per Redmi Note 13 Pro 5G

Se hai intenzione di investire al meglio i tuoi risparmi per l’acquisto di un nuovo smartphone Android di design, potente e con un comparto fotografico da urlo, quest’oggi il popolarissimo Redmi Note 13 Pro 5G è in caduta libera su eBay a un prezzo niente male.

Sfruttando lo scioccante sconto immediato del 32%, infatti, hai la possibilità di risparmiare subito ben 144€ per spendere appena 305€ per un device eccellente.

Non farti scappare l’eccellente Redmi Note 13 Pro 5G in vendita su eBay a prezzo regalo

Redmi Note 13 Pro 5G, infatti, non ha assolutamente nulla da invidiare ai top di gamma del momento. È realizzato con materiali di altissimo livello ed è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze senza mai un passo falso.

Il device monta un bellissimo pannello Super QPD da 6.67 pollici ideale per guardare video super fluidi e ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano un potentissimo processore octa-core Qualcomm di nuova generazione avvia in un istante tutte le app che vuoi. Alimentato da una mega batteria che ti accompagna senza fatica per un giorno intero, lo smartphone monta un modulo fotografico multiplo con un eccellente sensore principale da ben 200MP per foto e video ad altissima risoluzione.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti immediatamente nel carrello di eBay il device a marchio Redmi fintanto che puoi acquistarlo risparmiando ben 144€; inoltre, se fai in fretta, lo smartphone ti viene consegnato direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

