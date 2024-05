WEEKEND di FUOCO su eBay con Samsung Galaxy A53 5G al 37% in meno (-143€)

Questa offerta di eBay sul mediogamma Samsung Galaxy A53 5G rappresenta la migliore occasione che ti possa capitare in ambito mobile. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 37%, il device di fascia media a marchio Samsung può essere tuo a fronte di una spesa di 245€ – parliamo di un risparmio complessivo di 143€.

Samsung Galaxy A53 5G è uno smartphone completo sotto tutti i punti di vista, assolutamente in grado di soddisfare le tue necessità quotidiane in ogni ambito.

Samsung Galaxy A53 5G è in vendita su eBay a un prezzo super conveniente

Il device monta un bel pannello Super AMOLED Infinity-O da 6.5 pollici ideale per guardare video ad altissima risoluzione, mentre sul versante posteriore campeggia un comparto fotografico multiplo di tutto rispetto; a tal proposito, resterai sicuramente impressionato dalla qualità delle foto e dei video risultati dal sensore principale da 64MP.

Sotto il cofano trova posto un buon processore octa-core accompagnato da 6GB di RAM, mentre la batteria da 5000 mAh ti assicura un giorno interno di utilizzo senza alcuna fatica. Quindi, Samsung Galaxy A53 5G è un device completo, di design e con tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo di buon livello.

Poter risparmiare ben 143€ su eBay sull’acquisto del tuo nuovo smartphone Android non è affatto una cosa da tutti i giorni; pertanto, ti consigliamo di mettere subito nel carrello il device a marchio Samsung per riceverlo a casa in appena 48 ore, senza costi aggiuntivi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.