Western Digital 4TB My Passport Portable: lo usi per tutto, lo paghi pochissimo

Il Western Digital (WD) 4TB My Passport Portable HDD USB 3.0 è un hard disk esterno portatile con una capacità di archiviazione di 4TB, il che significa che è in grado di memorizzare un’enorme quantità di file come documenti, foto, video e musica. L’unità è compatibile con l’interfaccia USB 3.0, che fornisce una velocità di trasferimento dati rapida e affidabile tra l’unità e il computer. Se hai quindi bisogno di spazio per i tuoi files, approfitta dello sconto del 42% su Amazon e fallo tuo a 96€, le spedizioni sono gratis.

Western Digital (WD) 4TB My Passport Portable

Inoltre, l’unità è dotata di un software di backup automatico che consente di salvare e proteggere i dati in modo efficiente e sicuro. La dimensione compatta dell’unità la rende facile da trasportare ovunque si vada, il che la rende ideale per gli utenti che necessitano di un archivio portatile per i loro dati.

La compatibilità universale dell’unità la rende adatta per l’uso con computer desktop e portatili di varie marche e modelli. L’unità, come detto all’inizio, è compatibile con l’interfaccia USB 3.0. Questo significa che è in grado di fornire una velocità di trasferimento dati rapida e affidabile tra l’unità e il computer.

In generale, il WD 4TB My Passport Portable HDD USB 3.0 è un’opzione conveniente e affidabile per archiviare e proteggere i propri dati importanti. Se hai quindi bisogno di spazio per i tuoi files, approfitta dello sconto del 42% su Amazon e fallo tuo a 96€, le spedizioni sono gratis.

