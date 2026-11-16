WhatsApp dice addio alle spunte blu? Cambiamento storico nell'App

La novità è spuntata in una beta per Android ed è stata segnalata da siti specializzati come Android Authority, poi ripresa dalla stampa tech europea. Per ora non c’è una data ufficiale, ma la funzione potrebbe arrivare con uno dei prossimi aggiornamenti dell’app di messaggistica di Meta.

Il funzionamento di Peek su WhatsApp sembra piuttosto semplice. Dalla schermata principale dell’app, l’utente tiene premuta una conversazione e si apre una finestra con l’anteprima della chat, senza entrare davvero nel dialogo. Da lì, secondo quanto visto nella versione di prova per smartphone Android, si potranno leggere gli ultimi messaggi ricevuti senza inviare la conferma di lettura.

Il punto è proprio questo. Finché la chat non viene aperta nel modo classico, il messaggio non risulterebbe “letto”. Quindi niente spunte blu sul telefono di chi lo ha inviato. La lettura verrebbe registrata solo entrando nella conversazione vera e propria.

A quanto pare, però, non si tratterà solo di dare un’occhiata al primo messaggio visibile. La parte più interessante è la possibilità di scorrere dentro la finestra di anteprima, fino a leggere anche pezzi precedenti della conversazione. Sembra poco. Ma per chi apre WhatsApp decine di volte al giorno può fare una bella differenza.

Spunte blu, con Peek la lettura diventa meno evidente

Le spunte blu di WhatsApp sono ormai uno dei simboli dell’app. Due segni grigi indicano che il messaggio è arrivato, due segni blu che è stato letto. Utile, certo. Ma spesso anche fonte di piccoli attriti. Il classico “mi ha letto e non risponde” è diventato, negli anni, una frase da chat privata come da conversazione di lavoro.

Uno smartphone mostra l’anteprima di una chat senza aprire la conversazione, richiamando la funzione Peek e le spunte blu su WhatsApp.

Con Peek, quella certezza si fa meno netta. L’utente potrà controllare una chat, capire di cosa si parla e decidere se rispondere subito, più tardi o non rispondere affatto. Il tutto senza lasciare un segnale così visibile. Non è una rivoluzione tecnica, ma tocca un’abitudine molto concreta: il rapporto tra tempi di risposta, aspettative e pressione sociale.

Finora WhatsApp permetteva già di disattivare le conferme di lettura, ma con una scelta generale. Chi spegneva le spunte blu lo faceva per tutte le chat individuali, rinunciando anche a vedere quelle degli altri. Con la nuova anteprima, invece, il controllo sarebbe più mirato: leggo ora, entro dopo. Oppure non entro proprio.

iPhone ha già l’anteprima, ma su Android Peek promette di più

Per chi usa iPhone, leggere un messaggio senza aprire del tutto la chat non è una novità assoluta. Su iOS esiste già una forma di anteprima che permette di dare uno sguardo alla conversazione senza attivare subito alcune funzioni dell’app. Una possibilità nota, che molti usano quasi senza pensarci.

La differenza, stando a quanto emerso dalla beta Android, sta nella profondità dell’anteprima. Su iPhone, la finestra non consente di scorrere liberamente la conversazione. La nuova funzione Peek per Android, invece, dovrebbe permettere lo scroll della chat, così da leggere anche messaggi meno recenti senza aprire il dialogo.

È questo il dettaglio che rende la novità più interessante per gli utenti Android. WhatsApp non si limiterebbe a portare una funzione già vista altrove, ma la renderebbe più ampia. Un particolare tecnico, sì, ma con effetti pratici: più messaggi consultabili, meno segnali visibili all’altra persona e più margine nel decidere quando rispondere.

Quando arriva Peek e cosa cambia per la privacy su WhatsApp

Al momento Meta non ha indicato una data per il rilascio pubblico di Peek su WhatsApp. La funzione è ancora in fase di sviluppo e, come spesso accade con le beta, potrebbe cambiare prima dell’arrivo stabile sugli smartphone. Alcune novità vengono provate per settimane, altre spariscono. In questo caso, però, l’idea sembra in linea con la strada seguita dall’app negli ultimi anni.

WhatsApp ha puntato molto sulla privacy degli utenti: messaggi effimeri, blocco delle chat, protezione dell’indirizzo IP nelle chiamate, possibilità di nascondere l’ultimo accesso o lo stato online solo ad alcuni contatti. Peek si inserisce in questa direzione. Più che uno strumento per “spiare” le conversazioni, sembra un modo per ridurre la pressione legata alla lettura immediata.

Resta un equilibrio delicato. Da una parte c’è chi vuole più controllo sui propri tempi digitali. Dall’altra, chi considera le spunte blu un segnale di trasparenza. Con questa funzione, WhatsApp sembra voler lasciare più spazio alla scelta del singolo. La domanda, quando arriverà l’aggiornamento, sarà semplice: quanti utenti useranno Peek ogni giorno senza nemmeno farci caso?