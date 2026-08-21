Confermato un importante aggiornamento gratuito di WhatsApp ma devi controllare subito il tuo account

WhatsApp ha confermato un importante aggiornamento gratuito per gli utenti di tutto il mondo. Le novità riguardano iPad, utilizzo in auto, PDF nelle chat e musica nello Stato.

Il rilascio è progressivo, quindi non tutti vedranno le nuove funzioni nello stesso momento. Molto dipende dal dispositivo, dalla versione installata e dall’attivazione sul singolo account. Per questo conviene verificare di avere l’app aggiornata e controllare se le nuove opzioni sono già disponibili.

WhatsApp su iPad diventa più indipendente

Una delle novità più interessanti riguarda WhatsApp per iPad. L’app punta a rendere l’esperienza sul tablet più autonoma rispetto allo smartphone principale.

Gli utenti possono creare e registrare un account direttamente dall’app per iPad, senza dover necessariamente partire dal telefono o utilizzare il tablet solo come dispositivo collegato.

È un cambiamento pratico soprattutto per chi usa l’iPad in casa, in ufficio o in viaggio, magari per effettuare videochiamate, leggere messaggi su uno schermo più grande o tenere aperte le chat mentre consulta altri documenti.

WhatsApp cambia anche su CarPlay e Android Auto

Novità anche per chi utilizza WhatsApp in auto tramite Apple CarPlay o Android Auto. L’integrazione con i sistemi di bordo diventa più completa e permette di gestire più facilmente messaggi, chiamate e contatti.

L’obiettivo è ridurre la necessità di prendere in mano lo smartphone durante la guida, sfruttando maggiormente il display dell’auto e i comandi vocali compatibili.

Resta naturalmente fondamentale evitare qualsiasi utilizzo che possa distrarre dalla strada, ma una gestione più ordinata delle comunicazioni può rendere l’esperienza più semplice durante gli spostamenti.

I PDF si aprono direttamente nelle chat

L’aggiornamento interessa anche chi riceve spesso documenti PDF su WhatsApp, come preventivi, biglietti, moduli o materiali di lavoro.

I file possono essere consultati in modo più immediato direttamente dalla conversazione, riducendo i passaggi necessari per aprire un allegato e verificarne velocemente il contenuto.

Su WhatsApp Web e sulla versione desktop arrivano inoltre strumenti pensati per rendere più semplice la gestione dei PDF, compresa l’integrazione con Adobe Acrobat per annotazioni ed evidenziazioni.

È una funzione particolarmente utile per chi utilizza WhatsApp anche per lavoro, studio o per lo scambio frequente di documenti.

La musica entra nello Stato di WhatsApp

L’ultima novità riguarda lo Stato di WhatsApp. L’app amplia le possibilità di condivisione dei contenuti musicali permettendo di pubblicare più facilmente brani provenienti da servizi compatibili.

Le canzoni ascoltate su Spotify e Apple Music possono così diventare parte degli aggiornamenti condivisi con i propri contatti, affiancandosi a foto, video e testi.

È una funzione che avvicina ancora di più lo Stato alle dinamiche già diffuse sui social network, dove la musica viene spesso utilizzata per accompagnare momenti della giornata, viaggi o contenuti personali.

Le novità sono gratuite, ma vengono distribuite gradualmente. Anche dopo aver aggiornato WhatsApp, quindi, alcune opzioni potrebbero non comparire immediatamente. Conviene controllare periodicamente l’app per verificare se sono già state abilitate sul proprio account.