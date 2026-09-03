WhatsApp applicherà un costo per alcuni messaggi (a partire dal 1° ottobre 2026)

Dal prossimo autunno cambieranno alcune regole economiche dietro le conversazioni tra aziende e clienti su WhatsApp.

La novità riguarda soprattutto chi usa strumenti professionali, automazioni e sistemi di assistenza integrati, mentre per chi utilizza normalmente l’app le conseguenze saranno molto più limitate. Per capire chi pagherà davvero e in quali casi, bisogna distinguere bene tra WhatsApp tradizionale, WhatsApp Business e piattaforma API.

WhatsApp Business API, cosa cambia per le risposte delle aziende

La novità riguarda le imprese che usano la WhatsApp Business API, cioè il collegamento tecnico che permette di integrare WhatsApp con piattaforme di assistenza clienti, gestionali, centralini digitali e chatbot. È lo strumento scelto da molti negozi online, banche, compagnie di trasporto e servizi pubblici per rispondere ogni giorno a grandi quantità di richieste. Finora, secondo quanto comunicato da Meta e ripreso da iPhoned, le aziende potevano rispondere gratis entro una certa finestra di tempo dopo il primo messaggio del cliente.

Dal 1° ottobre 2026, invece, Meta inizierà ad applicare un costo ad alcuni messaggi di servizio in uscita inviati dalle aziende tramite API. Non si parla quindi della normale app WhatsApp Business scaricabile dagli store, che resta gratuita per piccole attività e professionisti. La modifica riguarda soprattutto chi ha sistemi più strutturati. “Per noi WhatsApp è ormai il canale principale dopo l’email”, ha confidato il responsabile assistenza di un piccolo e-commerce milanese: “Se ogni risposta avrà un costo, dovremo rivedere flussi e automatismi”.

Finestra di 24 ore, resta la regola ma cambia il conto

Resta centrale la cosiddetta finestra di assistenza clienti di 24 ore: è il periodo che si apre quando un utente scrive per primo a un’azienda. In quelle 24 ore le imprese possono gestire la conversazione seguendo le regole della WhatsApp Business Platform. La differenza, da ottobre 2026, sarà economica: anche dentro quella finestra, alcune risposte inviate tramite API potranno essere conteggiate e fatturate.

Meta non ha ancora reso pubblici, nel materiale citato, i nuovi importi per i singoli service message. Un dettaglio che molte aziende aspettano per capire quanto peserà la novità sui costi mensili. Il meccanismo non cancella la finestra di 24 ore, ma cambia il peso delle conversazioni più lunghe, soprattutto quando una pratica richiede più passaggi: conferma dei dati, invio di documenti, aggiornamenti sullo stato della richiesta. Poche righe, molte chat. E il conto può salire.

Imprese, chatbot e utenti: chi rischia di sentire davvero il cambiamento

Per gli utenti finali, l’effetto più immediato dovrebbe essere limitato: chi scrive a un’azienda tramite WhatsApp non dovrà pagare per inviare messaggi, né per aprire una chat di assistenza. Il cambiamento riguarda il lato aziendale. Le imprese che usano chatbot, CRM e sistemi automatici potrebbero però rivedere il modo in cui gestiscono le conversazioni, evitando messaggi troppo spezzettati o mettendo più informazioni in una sola risposta.

Alcune potrebbero spingere di più su canali alternativi, come email, app proprie o aree clienti sul sito. Per le piccole attività che usano solo l’app gratuita WhatsApp Business, invece, non sono previsti nuovi costi legati a questa modifica. La scelta di Meta conferma una tendenza già evidente: WhatsApp, nato come servizio di messaggistica personale, è diventato anche una rete commerciale. Utile, diffusissima, familiare. Ma sempre più legata alle regole di una piattaforma.