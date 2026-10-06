WhatsApp bloccherà questi utenti: l'annuncio è arrivato

L’obiettivo è ridurre i rischi di sicurezza e impedire l’accesso all’app quando il software del telefono non offre più protezioni adeguate. Non si tratta di un ban, né di un guasto improvviso: chi viene coinvolto vede comparire una schermata che chiede di aggiornare il dispositivo prima di rientrare nelle chat. La novità è stata segnalata da WABetaInfo, sito specializzato nel seguire da vicino gli aggiornamenti dell’app.

La novità principale è che il blocco di WhatsApp arriva tramite aggiornamento lato server. In parole semplici, non serve scaricare una nuova versione dal Google Play Store o dall’App Store. La modifica può comparire all’improvviso, appena si apre WhatsApp, se il telefono usa un sistema operativo considerato troppo vecchio. È una scelta tecnica già vista su altre piattaforme, soprattutto quando si devono applicare misure di sicurezza in tempi rapidi.

Chi viene raggiunto dal blocco non si trova davanti a un errore generico, ma a una schermata chiara. Il messaggio invita ad aprire le impostazioni dello smartphone, controllare se c’è un aggiornamento disponibile e installarlo prima di tornare su WhatsApp. Secondo quanto emerso, non ci sarebbe un pulsante per saltare l’avviso e continuare comunque. “Il sistema guida l’utente passo dopo passo”, ha spiegato WABetaInfo nella ricostruzione pubblicata nelle scorse ore. Solo dopo l’aggiornamento, se il telefono lo permette, l’app torna utilizzabile.

Android e iPhone coinvolti: come verificare la versione del sistema operativo

Il nuovo sistema riguarda sia Android sia iOS. Può quindi interessare molti utenti, soprattutto chi usa telefoni datati o modelli che non ricevono più patch di sicurezza dal produttore. Meta, al momento, non ha indicato pubblicamente quali siano le versioni minime di Android e iPhone oltre le quali scatta il blocco. Il criterio, però, sembra legato al livello di sicurezza del sistema operativo, non al modello del telefono in sé.

Uno smartphone mostra un avviso di aggiornamento: quando il sistema è obsoleto alcune app possono bloccare l’accesso.

Per controllare, su Android bisogna entrare nelle Impostazioni, cercare “Sistema” oppure “Informazioni sul telefono” e verificare la versione installata, insieme alla data dell’ultimo aggiornamento di sicurezza. Su iPhone il percorso è: “Impostazioni”, poi “Generali” e infine “Aggiornamento software”. Sono passaggi semplici, ma non scontati per chi usa lo smartphone solo per telefonare, mandare messaggi e aprire poche app. In questi casi, la schermata di WhatsApp diventa un avviso molto concreto: il telefono va aggiornato, altrimenti l’accesso resta bloccato.

Software vecchio, protezioni più deboli: il limite anche della crittografia

Il motivo del blocco riguarda la sicurezza degli account WhatsApp. L’app usa la crittografia end-to-end, il sistema che protegge i messaggi mentre passano da un dispositivo all’altro e che, in condizioni normali, impedisce a soggetti esterni di leggerne il contenuto. Ma questa protezione non basta sempre. Se il sistema operativo ha falle aperte, un attaccante può provare a colpire il telefono prima che i dati vengano cifrati o dopo che sono stati decifrati sul dispositivo.

È qui il punto più delicato. Un sistema operativo obsoleto non mette a rischio soltanto WhatsApp, ma anche email, app bancarie, foto, rubrica e servizi collegati all’account personale. Le patch rilasciate da Apple, Google e dai produttori Android servono proprio a chiudere vulnerabilità scoperte nel tempo. Quando questi aggiornamenti non arrivano più, il dispositivo resta esposto. Da qui la linea più severa di Meta: se il telefono non garantisce un livello minimo di protezione, l’app può fermare l’accesso. Una misura scomoda, certo, ma in linea con altri interventi già avviati, dagli avvisi contro i client web non ufficiali alle funzioni anti-truffa come lo Scam Alert.

Cosa fare subito: aggiornare, salvare le chat e valutare un telefono supportato

La prima cosa da fare è controllare se esiste un aggiornamento del sistema operativo. Se c’è, conviene installarlo con il telefono carico o collegato alla corrente, meglio ancora sotto rete Wi-Fi. Prima, però, è prudente fare un backup delle chat WhatsApp: su Android tramite Google Drive, su iPhone tramite iCloud. Bastano pochi minuti e possono evitare guai in caso di riavvio, cambio telefono o errore durante l’installazione.

Se lo smartphone non riceve più aggiornamenti, le possibilità si riducono. Si può provare a liberare spazio, riavviare il dispositivo e controllare di nuovo la sezione aggiornamenti, perché alcuni pacchetti non compaiono quando la memoria è quasi piena. Se non cambia nulla, l’unica soluzione stabile è passare a un telefono ancora supportato, trasferendo numero e chat con gli strumenti ufficiali di WhatsApp. Meglio evitare app esterne o procedure trovate online: promettono scorciatoie, ma possono esporre l’account a furti e blocchi. Chi oggi non vede alcun avviso non deve fare nulla di urgente, ma un controllo alla versione di Android o iOS è comunque consigliato. Anche perché il blocco, essendo lato server, può arrivare senza preavviso.