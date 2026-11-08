WhatsApp cambia ancora: si potrà addirittura pagare

La funzione non è ancora disponibile per tutti, ma conferma una strada ormai chiara: portare WhatsApp sempre più vicino ai servizi commerciali di Meta, da Facebook a Instagram.

La traccia arriva da WhatsApp beta per Android 2.26.43.7. Nelle impostazioni dell’app è comparsa una nuova voce: Pagamenti. Un’area pensata per raccogliere le informazioni necessarie alle transazioni. Per ora, va detto, non è un rilascio pubblico. Siamo davanti a un test interno, o comunque limitato, come spesso succede con le funzioni avvistate nelle versioni beta.

Secondo WABetaInfo, la sezione dovrebbe trovarsi direttamente nel menu delle impostazioni di WhatsApp, senza percorsi complicati. Una schermata dedicata, essenziale, con campi modificabili e link per gestire i dati. Da lì l’utente potrà aggiungere un metodo di pagamento, controllare le informazioni salvate e aggiornarle quando serve.

Il segnale pesa, perché arriva mentre WhatsApp continua a provare funzioni che vanno oltre la semplice messaggistica. Su iOS, intanto, si lavora anche alla programmazione dell’invio dei messaggi, una funzione attesa da tempo. Qui però il terreno è un altro: si parla di pagamenti, dati sensibili e autorizzazioni.

Carte, indirizzi e dati di spedizione: cosa si potrà salvare nell’app

La nuova area dovrebbe permettere di salvare carte di credito, indirizzo email, numero di telefono e indirizzo di consegna. L’obiettivo è rendere più rapida la compilazione dei moduli durante un acquisto. Meno passaggi ripetitivi, niente dati da reinserire ogni volta, niente copia e incolla da altre app. Un dettaglio pratico, certo. Ma tutt’altro che marginale.

Smartphone Android con schermata impostazioni e, sul tavolo, carta di pagamento e pacco: un richiamo alla nuova sezione Pagamenti in arrivo.

Nella schermata, stando alle prime ricostruzioni, ci saranno anche le informazioni di spedizione, modificabili in caso di cambio di recapito, numero o indirizzo. È una funzione che può tornare utile soprattutto a chi compra spesso tramite canali social, negozi collegati o chat con account business. Operazioni piccole, pochi secondi risparmiati alla volta. Ma, su grandi numeri, fanno la differenza.

C’è poi un altro punto: l’utente dovrebbe poter richiedere una copia dei dati di pagamento salvati, comprese le informazioni sulle carte e quelle legate alla spedizione. Un meccanismo simile agli strumenti già presenti su molte piattaforme digitali, pensati per dare accesso e controllo sui propri dati. Resta da capire come funzionerà nel concreto e in quali Paesi sarà attivato.

Centro gestione account Meta: pagamenti più rapidi su Facebook e Instagram

La gestione dei metodi di pagamento dovrebbe passare dal Centro gestione account di Meta, l’area unica che collega diversi servizi del gruppo. In pratica, i dati inseriti su WhatsApp potrebbero essere usati anche per velocizzare gli acquisti su Facebook e Instagram, dove sono già presenti funzioni commerciali e pagine prodotto.

Secondo quanto emerso, Meta conserverebbe queste informazioni separatamente dai dati del profilo. È un passaggio importante, perché la sicurezza dei pagamenti resta uno dei nodi centrali ogni volta che una piattaforma social o di messaggistica entra nel mondo delle transazioni. Rendere l’acquisto veloce non basta. Serve fiducia.

L’aggancio all’ecosistema Meta racconta una strategia più ampia: non solo messaggi, chiamate e gruppi, ma anche strumenti per aziende, venditori e clienti. Su WhatsApp, del resto, gli account business sono ormai parte della vita quotidiana, dai negozi di quartiere ai servizi di assistenza. “Scrivimi su WhatsApp” è spesso il primo contatto commerciale. Il pagamento potrebbe diventare il passo successivo.

Dal test ai nuovi mercati: cosa manca oltre India, Brasile, Singapore e Messico

Oggi WhatsApp Payments è già attivo in India, Brasile, Singapore e Messico, Paesi in cui il servizio ha ottenuto autorizzazioni e accordi con operatori locali. Non è un dettaglio secondario: i pagamenti digitali non dipendono solo dalla tecnologia. Contano anche norme, banche, circuiti e controlli pubblici. E ogni Paese ha le sue regole.

La presenza della nuova sezione su Android e, secondo le indicazioni emerse, nel percorso di sviluppo più ampio dell’app può far pensare a un futuro allargamento. Per ora, però, non ci sono date né conferme ufficiali da parte di Meta su un lancio in Europa o in Italia. Da noi il nodo sarebbe anche normativo, tra privacy, servizi finanziari e tutela dei consumatori.

Per gli utenti italiani, quindi, la funzione resta una novità da seguire, non uno strumento già pronto. Se il test andrà avanti, WhatsApp potrebbe diventare una porta d’ingresso agli acquisti nell’universo Meta, con carte e indirizzi già salvati nell’app. Prima, però, serviranno autorizzazioni, partner locali e un annuncio ufficiale. Solo allora si capirà se i pagamenti su WhatsApp usciranno davvero dai mercati in cui sono già disponibili.