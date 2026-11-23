Una scelta insolita, notata soprattutto su X, che porta fuori dallo schermo una parodia nata dentro Vice City. Per ora, però, né Meta né Rockstar hanno spiegato ufficialmente l’operazione.

Sul profilo social di WhatsApp, almeno per il momento, non c’è più la classica icona verde con la cornetta bianca. Al suo posto compare un logo azzurro, con un fumetto e tre puntini bianchi. È praticamente la veste grafica di WhatUp, l’app di messaggistica usata nell’universo di GTA VI. Il cambio è stato notato dagli utenti in mattinata. E non riguarda solo l’immagine del profilo.

Anche il tono dell’account è cambiato. Su X, WhatsApp ha pubblicato una frase che suona così: “Se ci avete visti a Vice City, no, non ci avete visti”. Una battuta secca, da community, accompagnata dalla nuova bio: “WhatUp everyone?”. Il riferimento è fin troppo chiaro. Vice City è la città del gioco, mentre WhatUp è una parodia immediatamente riconoscibile della piattaforma di Meta.

Il tempismo non è casuale, o almeno così sembra. La mossa arriva nel giorno più atteso dai fan, quello del debutto di GTA VI sulle console di nuova generazione. WhatsApp pare aver deciso di stare al gioco, lasciando che la propria immagine venga riletta, magari solo per qualche ora, attraverso l’ironia di Rockstar Games.

WhatUp in GTA VI: la chat usata da Jason e Lucia non è solo un dettaglio

Dentro GTA VI, WhatUp è l’app di messaggistica installata sul telefono dei protagonisti, Jason e Lucia. Non è un semplice elemento grafico piazzato nell’interfaccia. Stando alle informazioni disponibili, serve a mantenere i contatti tra i due personaggi e ha un peso anche nel loro rapporto. In sostanza: rispondere ai messaggi conta.

Uno smartphone mostra un’icona profilo azzurra in stile chat, simbolo di un cambio temporaneo dell’immagine sui social legato a una parodia videoludica.

Il sistema prevede check-in regolari con il partner, utili a migliorare lo stato della relazione tra Jason e Lucia. Dopo una rapina, per esempio, il partner può scrivere per chiedere se vendere il bottino oppure raggiungere il giocatore in un altro punto della mappa. Se quei messaggi vengono ignorati, il rapporto può risentirne. Un meccanismo semplice, ma in linea con la strada scelta da Rockstar: lo smartphone non è più solo un oggetto di scena, ma diventa uno strumento di racconto e di gioco.

La parodia funziona perché parte da un gesto quotidiano. Chi usa WhatsApp riconosce subito notifiche, chat, risposte mancate, piccoli attriti digitali. GTA VI prende quel linguaggio familiare e lo porta a Vice City, tra rapine, spostamenti e relazioni da gestire mentre tutto il resto corre. È satira, certo. Ma serve anche a rendere più vicino un mondo fittizio.

Dai leak del 2022 al dominio registrato: tutti gli indizi su WhatUp

Il nome WhatUp non spunta fuori oggi per la prima volta. Era già comparso nel grande leak di settembre 2022, quando alcuni materiali non autorizzati di GTA VI finirono online. Tra le immagini circolate c’era anche una notifica con la scritta “WhatUp! message received” durante una missione ambientata in uno strip club. All’epoca sembrò uno dei tanti dettagli laterali, una presa in giro in pieno stile Rockstar.

Poi sono arrivati altri segnali. In uno screenshot ufficiale di Lucia, il telefono del personaggio appare accanto a lei su un telo mare, con l’app WhatUp selezionata. Nel 2025, inoltre, un leaker aveva indicato il dominio what-up.app, registrato il 27 maggio con nameserver riconducibili a Take-Two, la società proprietaria di Rockstar Games. Un dettaglio tecnico, non una prova definitiva. Ma abbastanza preciso da accendere l’attenzione di chi segue da vicino ogni traccia legata al gioco.

Rockstar, del resto, ha costruito buona parte della sua identità sulla parodia delle grandi aziende reali. Social network, media, marchi tecnologici, piattaforme digitali: nei suoi giochi tutto può diventare una versione deformata, ma riconoscibile, del presente. Stavolta, però, la novità non è solo la caricatura di WhatsApp. È la risposta del marchio reale. Per una volta, il bersaglio sembra aver sorriso davanti allo specchio.

Meta e Rockstar tacciono, ma la mossa sembra studiata

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali di Meta o Rockstar Games che confermino un accordo commerciale o una campagna congiunta. Questo resta il punto fermo: leggere l’operazione come una mossa coordinata è plausibile, ma non ancora confermato. I segnali, però, vanno tutti nella stessa direzione: il cambio dell’immagine profilo, la battuta su Vice City, la bio trasformata in stile WhatUp.

Per WhatsApp, il vantaggio è evidente: entrare nella conversazione mondiale su GTA VI senza comprare spazi classici e senza cambiare davvero pelle. Per Rockstar, il ritorno è altrettanto chiaro: la sua parodia esce dal gioco e, per qualche ora, invade il mondo reale. È quel cortocircuito che sui social funziona bene. Basta un’icona diversa e la notizia parte.

Resta da capire quanto durerà. È probabile che il logo verde di WhatsApp torni presto al suo posto, magari dopo la prima ondata di attenzione legata al lancio di GTA VI. Intanto il messaggio è arrivato: una piattaforma usata ogni giorno da miliardi di persone ha accettato di farsi chiamare WhatUp, anche solo per gioco. E in un panorama social spesso rigido, quel piccolo cambio d’icona è bastato per far parlare tutti.