WhatsApp e il pulsante nascosto che permette di liberare memoria senza cancellare tutte le foto: come attivarlo

Non è un trucco, né richiede app esterne. È uno strumento già presente nelle impostazioni, spesso ignorato, che permette di vedere cosa occupa più spazio e scegliere cosa cancellare. Senza eliminare intere conversazioni e senza rischiare, se si fa attenzione, di perdere contenuti importanti.

Il cosiddetto pulsante nascosto di WhatsApp si trova nella sezione “Gestisci spazio di archiviazione”. Per arrivarci bisogna aprire l’app, entrare nelle Impostazioni, selezionare “Archiviazione e dati” e poi toccare “Gestisci spazio di archiviazione”. A quel punto compare la schermata con il dettaglio dello spazio occupato da file, chat e contenuti multimediali.

Il percorso è sostanzialmente lo stesso su Android e iPhone, anche se qualche voce può cambiare leggermente a seconda della versione dell’app o del sistema. In alto WhatsApp mostra quanto spazio usano i contenuti dell’app sul telefono; più sotto compaiono i file più pesanti e le conversazioni che hanno accumulato più materiale. Una fotografia chiara. A volte, anche piuttosto sorprendente.

File pesanti, inoltri e chat: così WhatsApp mette ordine nei contenuti

La funzione Gestisci spazio di archiviazione non si limita a mostrare un elenco indistinto di file. Divide i contenuti in categorie semplici da leggere: file di grandi dimensioni, contenuti inoltrati molte volte e chat che occupano più spazio, cioè quelle conversazioni dove nel tempo si sono accumulati video, immagini, vocali e documenti. Questa divisione aiuta a capire subito dove intervenire.

Schermata di gestione dell’archiviazione sullo smartphone per individuare file pesanti e liberare memoria su WhatsApp.

Un video ricevuto in un gruppo di famiglia, magari salvato mesi prima e mai più aperto, può pesare molto più di decine di messaggi di testo. Lo stesso vale per meme, clip brevi, immagini doppie e file passati da una chat all’altra. WhatsApp li raccoglie in modo ordinato e mostra anche il peso dei singoli elementi: un dettaglio utile, perché permette di partire da ciò che occupa più memoria. La schermata, in pratica, fa da piccola mappa dello spazio usato.

Non cancella nulla da sola e non sceglie al posto dell’utente. Mostra, filtra, segnala. Poi la decisione resta manuale, file per file o a gruppi, con la possibilità di controllare prima di confermare l’eliminazione.

Cosa cancellare senza perdere foto e documenti importanti

Il vero vantaggio di Gestisci spazio di archiviazione WhatsApp è questo: consente di liberare spazio senza andare alla cieca. Prima di eliminare un contenuto, l’utente può aprirlo, guardarlo e decidere se tenerlo o rimuoverlo. È una differenza importante rispetto alla cancellazione completa di una chat, che può portare via anche messaggi, foto personali o documenti ancora utili.

Di solito conviene partire dai video pesanti, dai file ricevuti più volte e dai contenuti già salvati altrove, per esempio nella galleria del telefono, su un servizio cloud o sul computer. Più cautela, invece, con documenti di lavoro, ricevute, foto di famiglia e file scambiati in conversazioni importanti. Meglio controllare una volta in più, come direbbe qualunque tecnico chiamato a recuperare dati cancellati per sbaglio. WhatsApp permette anche di selezionare più elementi insieme, così l’operazione diventa più rapida.

Ma il consiglio resta lo stesso: niente fretta. Si entra nella sezione, si ordinano i contenuti per dimensione e si procede con eliminazioni mirate. In pochi minuti si possono recuperare centinaia di megabyte, a volte diversi gigabyte, senza svuotare l’app in modo indiscriminato.

Download automatici e gruppi: le abitudini da cambiare per non riempire di nuovo il telefono

La memoria di WhatsApp si riempie soprattutto per una ragione semplice: i download automatici. Se l’app scarica immagini, audio, video e documenti appena arrivano, ogni contenuto finisce sul telefono, spesso senza che l’utente se ne accorga. Il problema diventa più evidente nei gruppi, dove in una sola giornata possono arrivare decine di foto, filmati, vocali e file inoltrati.

Per evitare di ritrovarsi di nuovo con la memoria piena, conviene entrare in Impostazioni, poi in Archiviazione e dati, e modificare le opzioni di download automatico in base alla connessione: rete mobile, Wi-Fi e roaming. Si può scegliere, per esempio, di scaricare automaticamente solo le immagini e lasciare video e documenti alla selezione manuale.

Una modifica piccola, ma efficace. Resta comunque utile controllare periodicamente Gestisci spazio di archiviazione. Una volta al mese, o quando il telefono segnala memoria quasi piena, basta tornare nella schermata e vedere quali chat stanno pesando di più. Non serve cancellare tutto. Serve sapere dove guardare, scegliere con calma e impedire che gruppi e contenuti duplicati trasformino WhatsApp nel principale responsabile dello spazio esaurito sul telefono.