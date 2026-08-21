WhatsApp: questa impostazione consuma decine di GB senza che te ne accorga

WhatsApp può consumare molti dati mobili senza che ce ne si accorga, soprattutto se si usano spesso chiamate, videochiamate e download automatici. Il punto è semplice: l’app di Meta continua a scaricare e caricare contenuti anche in background, e se le impostazioni restano quelle predefinite il traffico può crescere in fretta.

Perché WhatsApp consuma così tanti dati tra chiamate, video e file multimediali

I messaggi di testo, da soli, pesano pochissimo. A fare la differenza sono le videochiamate su WhatsApp, le note vocali lunghe, i filmati che arrivano nei gruppi, le foto inviate in alta qualità e i documenti che finiscono nella memoria del telefono senza troppi avvisi. In una giornata qualunque, tra chat di lavoro, gruppi di famiglia e conversazioni con gli amici, l’app può muovere parecchio traffico. Ancora di più se lo smartphone resta per ore sotto rete mobile 4G o 5G.

Il consumo sale quando è attivo il download automatico dei media. In quel caso immagini, video, audio e file partono da soli appena arrivano, anche se poi nessuno li apre davvero. Basta un gruppo particolarmente vivace, con decine di video condivisi nell’arco della giornata, per consumare diversi gigabyte in poco tempo. Non è un guasto dell’app: è semplicemente il modo in cui WhatsApp lavora quando non viene frenato dalle impostazioni.

Come attivare “Usa meno dati per le chiamate” dalle impostazioni

La prima voce da controllare è “Usa meno dati per le chiamate”. WhatsApp l’ha pensata proprio per ridurre il traffico durante le chiamate vocali e rendere l’app meno pesante quando non si ha una connessione illimitata. Per attivarla bisogna aprire WhatsApp, entrare in Impostazioni, poi in Archiviazione e dati e selezionare l’opzione dedicata al risparmio dati per le chiamate.

È una modifica rapida, ma molti non la toccano mai. Su iPhone si arriva alle impostazioni dalla barra in basso dell’app, mentre su Android si passa dal menu con i tre puntini in alto a destra. Una volta attiva, la funzione può abbassare il consumo durante le conversazioni vocali. La qualità dell’audio potrebbe cambiare un po’, a seconda della rete disponibile, ma di solito nulla di troppo evidente. Se però il piano tariffario ha pochi gigabyte, può fare la differenza.

Download automatici, backup e qualità dei media: cosa cambiare subito

La seconda zona da guardare con attenzione è quella dei download automatici su WhatsApp. È qui che spesso si perde il controllo dei consumi. Da Impostazioni > Archiviazione e dati, nella sezione dedicata ai media, conviene scegliere di scaricare foto, audio, video e documenti solo quando il telefono è collegato al Wi-Fi. Così un video pesante ricevuto in un gruppo non partirà da solo mentre si è in metropolitana, in treno o fuori casa.

C’è poi la questione dei backup delle chat WhatsApp. L’app può salvare a intervalli regolari conversazioni e media su Google Drive o iCloud. Se dentro ci sono video e allegati, il peso può salire molto rapidamente. Per evitare consumi nascosti, il backup va impostato su solo Wi-Fi: il percorso è Impostazioni > Chat > Backup delle chat, poi bisogna controllare la rete usata per il salvataggio. È una voce che passa facilmente inosservata, ma può incidere parecchio.

Occhio anche alla qualità dei media inviati. WhatsApp permette di mandare foto e video con una qualità più alta, utile quando si deve conservare bene un’immagine o inviare materiale di lavoro. Ma se si spedisce spesso questo tipo di contenuti, il traffico cresce. Usare sempre l’alta qualità significa caricare più dati e quindi consumare più traffico mobile. Meglio tenerla per i casi in cui serve davvero.

Quando usare il Wi-Fi ed evitare file pesanti sotto rete mobile

La regola, alla fine, è piuttosto chiara: per video lunghi, album di foto, documenti pesanti e backup, meglio aspettare una connessione Wi-Fi stabile. Non sempre si può, certo. Ma rimandare l’invio di un file da 300 o 500 megabyte può evitare di bruciare una parte importante del pacchetto dati mensile, soprattutto con offerte economiche o SIM secondarie usate su telefoni di lavoro.

Chi vuole stare ancora più tranquillo può disattivare per qualche minuto i dati mobili prima di aprire chat piene di contenuti, oppure usare la modalità aereo per bloccare download indesiderati finché non si torna sotto Wi-Fi. È un rimedio manuale, un po’ spartano, ma funziona. Il punto resta questo: WhatsApp non consuma decine di gigabyte “da solo”. Li consuma quando chiamate, backup, download automatici e media in alta qualità lavorano tutti insieme, senza limiti impostati dall’utente. Bastano pochi minuti nelle impostazioni per riprendere il controllo.