WhatsApp, dal 1° ottobre queste funzioni saranno a pagamento: i nuovi limiti

Le aziende pagheranno, superata una soglia mensile gratuita, una parte delle risposte inviate ai clienti tramite API, CRM, chatbot e sistemi di assistenza. La novità riguarda i servizi professionali usati per gestire grandi quantità di messaggi. Non c’entra l’uso normale di WhatsApp da parte degli utenti privati. E non c’entra nemmeno il negoziante che risponde a mano dal telefono con l’app gratuita WhatsApp Business.

Il cambiamento riguarda soprattutto i messaggi di servizio. Sono le risposte che un’azienda invia quando è il cliente a scrivere per primo, aprendo la cosiddetta finestra di assistenza di 24 ore. In quel periodo l’impresa può rispondere senza usare per forza i messaggi preapprovati, i template. Dal novembre 2024, sulla WhatsApp Business Platform, questi messaggi erano gratuiti.

Dal 1° ottobre 2026 non sarà più così per tutti. Meta introdurrà una soglia: i primi 1.000 messaggi di servizio al mese resteranno gratis per ogni numero aziendale. Dopo, scatterà il pagamento per singolo messaggio. Non per conversazione: per messaggio inviato. E il dettaglio non è secondario. Una chat in cui l’azienda risponde cinque volte peserà più di una risposta unica, magari più completa.

La soglia gratuita si azzererà ogni mese e sarà calcolata separatamente per ciascun numero collegato alla piattaforma. Un’azienda con tre numeri avrà quindi 1.000 messaggi gratuiti per ognuno, ma non potrà sommare o spostare le soglie da un numero all’altro. Per una piccola attività con pochi contatti, il conto potrebbe restare a zero. Per chi gestisce migliaia di richieste, invece, cambia la contabilità di tutti i giorni.

Chi è coinvolto: API, CRM, chatbot e piattaforme di assistenza

La modifica riguarda chi usa WhatsApp Business Platform, cioè la struttura pensata per aziende, e-commerce, call center, banche, compagnie di trasporto e servizi digitali che collegano WhatsApp ai propri sistemi. In concreto: API, software di CRM, piattaforme di assistenza clienti, chatbot e strumenti automatici capaci di rispondere a molti utenti insieme. Non è il WhatsApp “normale” installato sullo smartphone.

Postazione di lavoro con dashboard di chat e documenti di fatturazione, per illustrare i nuovi costi della messaggistica aziendale.

Il punto, spiegano gli addetti ai lavori, è che molte aziende hanno costruito risposte automatiche spezzettate. Un bot può inviare “Ciao”, poi “Grazie per averci scritto”, poi ancora “Come possiamo aiutarti?”. Tre messaggi per dire qualcosa che potrebbe stare in una sola risposta. Finché il costo era zero, contava poco. Dal 1.001° messaggio mensile, invece, ogni invio in più finirà nel conteggio.

Per questo, nei team digitali e nei reparti di assistenza, il tema non sarà solo di bilancio. Bisognerà rivedere testi, risposte automatiche, passaggi ripetuti, tempi di intervento degli operatori. “Molte aziende dovranno accorciare i flussi”, ha spiegato un consulente che lavora su integrazioni WhatsApp per il retail, “perché la qualità della risposta conterà più della quantità dei messaggi”. Una frase semplice, ma il senso è tutto lì.

I costi nascosti dei template Utility dentro la finestra di 24 ore

C’è poi un secondo punto, meno visibile per chi riceve i messaggi ma importante per le imprese: i template Utility. Sono messaggi predefiniti usati, per esempio, per conferme d’ordine, aggiornamenti sulle spedizioni, promemoria di pagamento, avvisi di consegna o comunicazioni legate a un servizio già richiesto. Dal luglio 2025 possono risultare gratuiti se inviati dentro la finestra di assistenza di 24 ore aperta dal cliente.

Dal 1° ottobre 2026 questa eccezione cadrà. I template Utility saranno fatturati anche se inviati durante quelle 24 ore e, a differenza dei messaggi di servizio, non avranno la soglia gratuita dei 1.000 invii mensili. Sembra un dettaglio tecnico, ma per molte aziende può diventare una voce pesante. Soprattutto nei settori dove ogni acquisto produce più notifiche: ordine ricevuto, pacco preparato, spedizione partita, consegna prevista.

Il rischio, per chi lavora con grandi numeri, è sottovalutare queste comunicazioni perché considerate “di servizio” e quindi quasi innocue. Non lo saranno più nello stesso modo. Una piattaforma di e-commerce con migliaia di spedizioni al giorno, per esempio, dovrà calcolare con attenzione quanti aggiornamenti mandare via WhatsApp e quanti spostare su email, app proprie o altri canali. Non sparirà tutto. Ma ogni invio verrà guardato con più attenzione.

Perché utenti comuni e app WhatsApp Business restano esclusi

La distinzione centrale è questa: WhatsApp non diventa a pagamento per gli utenti comuni. Chi usa l’app per scrivere ad amici, familiari, colleghi o gruppi continuerà a farlo senza pagare per messaggio. Resta fuori anche il piccolo esercente che usa l’app gratuita WhatsApp Business sul proprio smartphone e risponde manualmente ai clienti, magari tra una vendita al banco e una consegna.

Le nuove regole riguardano solo la WhatsApp Business Platform, la versione professionale collegata a sistemi esterni e usata per gestire o automatizzare conversazioni su larga scala. La differenza può sembrare sottile, ma non lo è. Da una parte c’è l’app. Dall’altra una struttura aziendale con API, fornitori tecnologici e contratti commerciali. Due mondi diversi, anche se l’icona verde è la stessa.

Per gli utenti, quindi, l’effetto più probabile sarà indiretto. Alcune aziende potrebbero accorciare le risposte automatiche, tagliare i messaggi di cortesia o mettere più informazioni in un solo invio. Meno “ping”, forse. Per le imprese, invece, il 1° ottobre 2026 segna un cambio concreto nei costi: 1.000 messaggi di servizio gratuiti al mese, poi ogni risposta conterà. E stavolta anche pochi messaggi in più potranno fare la differenza.