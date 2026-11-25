Immagine generata con AI

Se hai mai voluto riprendere contemporaneamente ciò che vedi davanti a te e la tua reazione in primo piano, WhatsApp sta per darti esattamente questa possibilità. La funzione whatsapp doppia fotocamera android è in fase di distribuzione nella versione beta dell’app, e cambia il modo in cui si possono creare contenuti direttamente dalla chat. Niente app di terze parti, niente montaggi: tutto dentro WhatsApp, in un solo scatto.

Cosa fa esattamente la modalità doppia fotocamera

Il concetto è semplice: invece di scegliere tra fotocamera anteriore e posteriore, le usi entrambe contemporaneamente. Le due inquadrature appaiono sullo schermo nello stesso momento, e tu decidi quale mettere in primo piano e quale tenere come finestra secondaria.

In pratica significa che puoi riprendere un concerto con la fotocamera posteriore e mostrare la tua espressione con quella frontale, oppure documentare un piatto al ristorante mentre appare anche il tuo viso in sovrimpressione. Il risultato finale — che sia una foto o un video — può essere condiviso direttamente in chat private, gruppi e aggiornamenti di stato.

Un dettaglio utile: la finestra secondaria è spostabile. Puoi riposizionare il riquadro più piccolo sullo schermo per non coprire le parti importanti dell’inquadratura principale. È una piccola accortezza, ma fa la differenza quando vuoi comporre il contenuto in modo preciso prima di scattare o avviare la registrazione.

→ Leggi anche: iPhone 18e, il nuovo entry-level Apple con fotocamera ridisegnata

A che punto è il rilascio su Android

La funzione è attualmente disponibile nella versione beta 2.26.46.9 di WhatsApp per Android, distribuita tramite il Google Play Store. Non tutti i tester la vedono ancora: il rilascio è progressivo, il che significa che alcuni utenti iscritti al programma beta la trovano già nell’app, altri devono aspettare ancora qualche giorno.

Se vuoi verificare se ce l’hai, apri WhatsApp, vai nella fotocamera integrata e cerca un’icona o un’opzione che attivi la visualizzazione doppia. Se non compare, l’aggiornamento potrebbe non essere ancora arrivato al tuo account specifico, anche con la versione beta installata.

Per chi non partecipa ancora al programma beta, il percorso è quello classico: iscriversi tramite la pagina dedicata sul Google Play Store e attendere che la funzione venga estesa prima a tutti i tester, poi alla versione stabile dell’app.

Perché questa funzione arriva adesso

Immagine generata con AI

La modalità doppia fotocamera non è una novità assoluta nel panorama delle app: Instagram e Snapchat offrono funzioni simili da tempo. WhatsApp, però, ha sempre puntato sulla semplicità, e aggiungere strumenti creativi direttamente nell’interfaccia della fotocamera è un segnale chiaro: l’app vuole competere anche sul terreno dei contenuti visivi, non solo sulla messaggistica.

→ Leggi anche: WhatsApp non funziona più su telefoni vecchi

La whatsapp doppia fotocamera android si inserisce in una tendenza più ampia. Gli aggiornamenti recenti dell’app hanno portato miglioramenti agli stati, alle reazioni, alla qualità dei video inviati. La doppia fotocamera è il passo successivo logico: permette di creare contenuti più personali e coinvolgenti senza uscire dall’app.

Vale la pena sottolineare che la funzione è pensata per chi usa WhatsApp anche per condividere momenti di vita quotidiana, non solo per scambiare messaggi di testo. Chi usa gli aggiornamenti di stato in modo regolare, per esempio, troverà questa modalità particolarmente utile per differenziare i propri contenuti.

Come funziona nella pratica: scenari d’uso concreti

Ecco alcune situazioni in cui la doppia fotocamera su WhatsApp ha senso immediato:

Reazioni in tempo reale: riprendi un evento con la fotocamera posteriore e mostra la tua espressione con quella frontale, tutto in un unico video da mandare in chat.

riprendi un evento con la fotocamera posteriore e mostra la tua espressione con quella frontale, tutto in un unico video da mandare in chat. Contenuti per lo stato: crea aggiornamenti di stato più dinamici, con il contesto visivo dell’ambiente e il tuo viso visibile contemporaneamente.

crea aggiornamenti di stato più dinamici, con il contesto visivo dell’ambiente e il tuo viso visibile contemporaneamente. Condivisione in gruppo: durante una gita o un evento condiviso, puoi inviare nel gruppo una foto che mostra sia il luogo sia chi c’è con te, senza dover fare un collage.

durante una gita o un evento condiviso, puoi inviare nel gruppo una foto che mostra sia il luogo sia chi c’è con te, senza dover fare un collage. Video messaggi personalizzati: per chi preferisce i messaggi video ai vocali, la doppia inquadratura aggiunge un livello di contesto che un semplice selfie non dà.

La finestra mobile — il riquadro più piccolo che puoi spostare — è proprio ciò che rende questa funzione flessibile. Non sei costretto a una composizione fissa: puoi adattare la posizione in base a cosa vuoi mettere in evidenza.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Al momento la dual camera mode — così viene chiamata nei documenti tecnici dell’app — è riservata ai beta tester su Android. Non ci sono conferme ufficiali su quando arriverà alla versione stabile, né su eventuali sviluppi per altri sistemi operativi. Il consiglio pratico è semplice: se usi WhatsApp su Android e vuoi accedere prima alle novità, iscriviti al programma beta dal Play Store. Altrimenti, la funzione arriverà nella versione pubblica dell’app non appena il test sarà completato, e non dovrai fare nulla di speciale per trovarla attiva.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.