WhatsApp, gli stati non scompaiono dopo 24 ore, ma finiscono in un archivio segreto

L’idea è quella di offrire agli utenti un sistema più ordinato per conservare ciò che viene pubblicato, senza alterare la natura effimera degli aggiornamenti visibili ai contatti.

Stati WhatsApp: cosa succede dopo le 24 ore

Finora il funzionamento degli stati è stato piuttosto lineare: foto, video e contenuti pubblicati restano disponibili per un solo giorno, poi vengono rimossi automaticamente. Questo meccanismo, pensato per mantenere la comunicazione più immediata e meno permanente, ha però sempre avuto un limite evidente: ciò che scompare non è più recuperabile.

Proprio su questo punto si inserisce la nuova sperimentazione in fase beta, che introduce un’area dedicata all’interno dell’app. Gli stati non verrebbero più eliminati del tutto allo scadere delle 24 ore, ma spostati in uno spazio separato e privato. In questo modo l’utente potrebbe rivederli anche a distanza di tempo, senza doverli ripubblicare o salvarli manualmente in anticipo.

Si tratta di un cambiamento rilevante perché intercetta un bisogno sempre più comune: recuperare contenuti pubblicati di recente senza dipendere da screenshot o salvataggi preventivi. Tuttavia, la visibilità resta invariata per gli altri utenti, che continueranno a vedere gli stati solo nel periodo previsto.

Come funziona il nuovo archivio e quando sarà disponibile

La funzione individuata nella versione sperimentale per Android introduce un archivio automatico. Una volta attivato, il sistema salva in modo autonomo gli stati scaduti, senza richiedere interventi manuali da parte dell’utente. L’accesso resta riservato esclusivamente al proprietario dell’account, garantendo un livello di privacy coerente con l’impostazione della piattaforma.

L’archivio sarebbe integrato nelle impostazioni dell’app, in particolare nelle sezioni dedicate alla gestione dei dati e dello spazio di archiviazione. Da lì sarà possibile consultare i contenuti salvati oppure richiamarli attraverso la scheda degli aggiornamenti.

Un aspetto importante riguarda la struttura del servizio: non si tratta di una modifica alla natura temporanea degli stati, ma di una loro conservazione interna e invisibile agli altri utenti. In altre parole, la funzione non cambia ciò che accade pubblicamente, ma solo ciò che resta disponibile in privato.

Al momento la novità è limitata a una parte dei tester e non esiste ancora una data ufficiale per il rilascio globale. Tuttavia, il segnale è chiaro: WhatsApp sta progressivamente ampliando gli strumenti di gestione dei contenuti, rendendo più flessibile il rapporto tra temporaneità e memoria digitale.