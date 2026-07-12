WhatsApp ha inserito un nuovo pulsante, ma fai attenzione: io ho cliccato e ho fatto un pasticcio

WhatsApp ha inserito un nuovo pulsante e, a prima vista, sembra una cosa da poco. Invece il nuovo Log Out, comparso nella beta Android 2.26.21.9, può creare qualche dubbio se lo si preme senza sapere bene cosa fa.

La novità, permette di uscire dall’account senza disinstallare l’app. Utile, certo. Ma attenzione: non è un tasto “cancella tutto” e non va confuso con una protezione per le chat.

Dove si trova il nuovo pulsante nella beta Android 2.26.21.9

Il nuovo comando Log Out di WhatsApp si trova, secondo quanto emerso nella build 2.26.21.9 per Android, nella parte bassa della schermata delle impostazioni. Per ora non è disponibile per tutti: lo vedono solo alcuni beta tester, mentre chi usa la versione stabile dell’app potrebbe non trovarlo ancora. Il punto è proprio questo. Uno lo vede, pensa a una semplice uscita temporanea come su Instagram, Gmail o Facebook, clicca. E poi magari si chiede che fine abbiano fatto account, chat e accesso.

Finora WhatsApp non aveva mai avuto un vero pulsante per uscire dal profilo principale. Chi voleva “staccare” l’account doveva cancellare l’app, reinstallarla e rifare tutta la procedura con numero di telefono e codice OTP ricevuto via SMS o chiamata. Una trafila scomoda, soprattutto per chi usa WhatsApp anche per lavoro e ha decine di conversazioni aperte. Con questo tasto, Meta prova a rendere tutto più semplice e più vicino a quanto già succede su altri servizi.

Chat e credenziali restano sul dispositivo: cosa succede quando rientri

La parte più importante è questa: premendo Log Out, le chat di WhatsApp non vengono cancellate dal telefono. Stando alle prime analisi pubblicate da WABetaInfo, la cronologia delle conversazioni resta salvata nell’app, insieme ai dati locali necessari per rientrare nell’account. Anche le credenziali di accesso restano sul dispositivo, quindi l’utente non dovrebbe rifare ogni volta la configurazione completa.

Serve però un po’ di cautela. Uscire dall’account non vuol dire svuotare l’app, eliminare i messaggi o mettere automaticamente al sicuro le conversazioni da chi ha il telefono in mano. Se lo smartphone resta sbloccato, o se qualcun altro conosce il codice, il problema della privacy non si risolve con un clic. Il Log Out serve soprattutto a disconnettere l’account e a rendere più rapido il rientro. Non cancella le tracce.

Ed è qui che può nascere il “pasticcio”: si preme il pulsante d’istinto e ci si ritrova fuori da WhatsApp, senza capire subito se le conversazioni siano sparite, se serva un nuovo codice o se l’app vada configurata da capo. Al momento, nella beta, il sistema sembra pensato proprio per evitare perdite di dati. Quando si rientra, quindi, l’utente dovrebbe ritrovare le proprie chat, con una procedura più veloce rispetto alla classica reinstallazione.

Multi-account e blocco app: le alternative per privacy e profili multipli

Il nuovo tasto Log Out non è l’unico modo per gestire meglio privacy e profili su WhatsApp. Meta ha già introdotto il supporto multi-account, che permette di usare fino a due profili sullo stesso smartphone e passare dall’uno all’altro senza cancellare o reinstallare nulla. È una funzione comoda per chi tiene separati numero personale e numero di lavoro, magari con due SIM attive sullo stesso telefono.

Se invece l’obiettivo è impedire ad altri di aprire le conversazioni, la strada più sensata resta il blocco app di WhatsApp. Si può proteggere l’accesso con impronta digitale, riconoscimento facciale o PIN, in base al telefono e alle impostazioni disponibili. È la soluzione più concreta nei casi di tutti i giorni: smartphone lasciato sulla scrivania, telefono condiviso in famiglia, notifiche viste da occhi indiscreti.

Il nuovo Log Out, quindi, va preso per quello che è: un modo più comodo per uscire dall’account, non una cancellazione rapida e nemmeno un lucchetto per le chat. Per la versione stabile non c’è ancora una data ufficiale comunicata da WhatsApp. Fino ad allora, chi lo trova nella beta farebbe meglio a provarlo con un minimo di attenzione. Soprattutto se dentro quell’account ci sono chat di lavoro, documenti, vocali e conversazioni che non conviene trattare alla leggera.