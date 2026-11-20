Da mercoledì 18 novembre 2026, con la versione 26.45.75, l’app ha iniziato a distribuire un nuovo menu nelle impostazioni: serve a ritrovare appuntamenti, chiamate programmate e inviti lasciati in sospeso senza dover scavare tra messaggi, vocali e chat silenziate. La novità, segnalata da iPhoned, arriva dopo l’estensione degli eventi dalle chat di gruppo a quelle private e, più di recente, anche a chi non ha un account sulla piattaforma.

Il nuovo spazio si trova nelle impostazioni di WhatsApp, alla voce Eventi. Compare con l’aggiornamento alla versione 26.45.75 o successiva. Non è detto, però, che arrivi per tutti nello stesso momento: come spesso accade con le novità di Meta, il rilascio è graduale. Può bastare qualche ora, oppure servire qualche giorno, prima di vedere il tab sul proprio smartphone.

Il funzionamento è piuttosto diretto. Si entra nelle impostazioni, si apre la nuova sezione e ci si trova davanti a un riepilogo degli appuntamenti creati dentro l’app. Una specie di agenda interna, costruita però a partire dalle conversazioni. WhatsApp aveva introdotto gli eventi nelle chat di gruppo nel 2024; dall’inizio del 2026, secondo il sito olandese, la funzione è arrivata anche nelle chat private. Un passaggio non banale per chi usa l’app ogni giorno per organizzare cene, riunioni, allenamenti o chiamate di lavoro senza uscire dalla chat.

Tutti gli eventi, chiamate programmate e inviti senza risposta: cosa cambia

Nel nuovo menu ci sono tre aree principali: tutti gli eventi, chiamate programmate e inviti senza risposta. La prima raccoglie gli appuntamenti creati su WhatsApp. La seconda mette in evidenza le chiamate fissate in anticipo. La terza mostra gli eventi a cui l’utente non ha ancora risposto. Poche voci, ma utili a fare ordine dove spesso regna il caos: messaggi che si accavallano, notifiche ignorate, gruppi silenziati e inviti finiti troppo in basso nella conversazione.

Smartphone e agenda su una scrivania, a rappresentare gli eventi e gli appuntamenti gestiti direttamente nelle chat.

È qui che la novità diventa concreta. Se due appuntamenti cadono nello stesso giorno, o addirittura alla stessa ora, l’utente può accorgersene prima e sistemare le cose. Il classico “non ho visto il messaggio”, nelle chat di famiglia o di lavoro, si sente fin troppo spesso. Con il tab Non risposto, almeno nelle intenzioni, Meta prova a ridurre questi buchi. Anche le chiamate programmate diventano più visibili: non restano sepolte nella chat, ma finiscono in un punto preciso. Per chi usa WhatsApp per coordinarsi ogni giorno, è una novità piccola, ma pratica.

Calendario fuori dal menu: il limite degli eventi su WhatsApp

Il nuovo menu non prende il posto dell’app Calendario del telefono. Nel riepilogo di WhatsApp compaiono soltanto gli eventi creati dentro la piattaforma. Gli appuntamenti salvati su Google Calendar, Apple Calendario o altri servizi esterni non vengono importati e non vengono mostrati. È un limite importante, perché chiarisce subito una cosa: non si tratta di un’agenda unica per tutto.

In pratica, se una riunione viene fissata via mail e poi inserita nel calendario dello smartphone, non apparirà automaticamente nel tab Eventi. Per vederla lì, deve essere creata o condivisa dentro WhatsApp. La scelta può dipendere da ragioni tecniche o di privacy, anche se Meta, nel materiale citato, non ha dato una spiegazione precisa. Resta il punto: l’integrazione c’è, ma è parziale. Funziona dentro le chat. Fuori da lì, almeno per ora, si ferma.

Meta spinge gli eventi da Facebook a WhatsApp

La novità rientra in una mossa più ampia. Meta sembra voler portare una parte dell’organizzazione degli eventi, storicamente legata soprattutto a Facebook, dentro WhatsApp. Del resto, oggi molte persone usano già la piattaforma di messaggistica per mettersi d’accordo: confermano presenze, mandano indirizzi, cambiano orari, fissano chiamate. Rendere gli eventi più visibili significa dare forma a un’abitudine già diffusa, non crearla dal nulla.

Un altro segnale è arrivato con la possibilità di condividere eventi anche con persone che non hanno un account WhatsApp. È una modifica significativa, perché allarga il pubblico e rende lo strumento meno chiuso rispetto al passato. Facebook resta uno spazio più pubblico, legato a pagine, gruppi e community. WhatsApp, invece, vive di rapporti diretti, chat ristrette, gruppi di lavoro, famiglie e vicini di casa. Portare lì gli eventi vuol dire puntare su un’organizzazione più rapida, meno esposta e spesso più vicina alla vita quotidiana degli utenti.

Per accedere al nuovo menu, la strada è sempre la stessa: aggiornare l’app dagli store ufficiali. Chi non vede ancora la voce Eventi nelle impostazioni dovrà attendere la fine del rilascio. Intanto il messaggio è chiaro: WhatsApp non vuole essere soltanto il posto in cui ci si scrive, ma anche quello in cui ci si mette d’accordo. E, sempre più spesso, ci si organizza.