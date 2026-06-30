WhatsApp il momento è arrivato: la nuova funzione attesissima è disponibile ora

L’app di messaggistica più diffusa al mondo entra così in una nuova fase di evoluzione estetica, sempre più allineata al linguaggio visivo introdotto da Apple sui dispositivi iOS.

Il cambiamento non riguarda solo piccoli ritocchi, ma un vero e proprio rinnovamento dell’interfaccia chat, che sta iniziando a comparire in modo più ampio rispetto alle versioni precedenti.

La novità principale riguarda l’adozione progressiva del cosiddetto stile “Liquid Glass”, già introdotto in altre parti del sistema ma ora esteso anche alla messaggistica. Questo approccio porta elementi più traslucidi, fluidi e sospesi, rendendo l’interfaccia più moderna e meno rigida rispetto al passato.

Tra le modifiche più evidenti si trova la barra di inserimento del testo, che non è più statica e opaca, ma diventa un elemento visivo più leggero e dinamico. Anche i pulsanti all’interno delle chat iniziano a seguire lo stesso principio estetico, contribuendo a un’esperienza più uniforme.

Le novità già visibili nella versione beta

Alcuni utenti che stanno testando le versioni sperimentali dell’app hanno già notato cambiamenti importanti. Nella parte alta delle conversazioni, ad esempio, i comandi per chiamate e videochiamate risultano aggiornati, insieme al pulsante per tornare indietro.

Questi elementi seguono lo stesso stile grafico introdotto gradualmente nell’app, creando una coerenza visiva che coinvolge sempre più parti dell’interfaccia.

Inoltre, anche il pulsante per tornare ai messaggi più recenti nella chat ha ricevuto un aggiornamento estetico, diventando parte integrante del nuovo linguaggio visivo.

La distribuzione della nuova interfaccia non è ancora globale. Al momento, solo una parte degli utenti beta su iOS sta ricevendo il redesign, mentre il rilascio sulla versione stabile avverrà progressivamente nelle prossime settimane.

La disponibilità dipende anche dalla versione dell’app installata e dalla partecipazione al programma di test, che attualmente risulta limitato.

Un’evoluzione che punta a uniformare l’esperienza iOS

Questo aggiornamento rappresenta un passo importante nella direzione di una maggiore integrazione tra applicazioni e sistema operativo. L’obiettivo è quello di rendere WhatsApp sempre più coerente con l’estetica generale di iOS, migliorando al tempo stesso la percezione di fluidità e modernità.

Secondo le informazioni emerse dai canali di test, il nuovo design potrebbe presto estendersi a un numero molto più ampio di utenti, segnando una delle trasformazioni grafiche più rilevanti degli ultimi aggiornamenti.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp segna l’inizio di una fase completamente nuova per l’app su iPhone. Con l’arrivo progressivo del design “Liquid Glass”, l’esperienza di messaggistica diventa più moderna, fluida e visivamente integrata con il sistema operativo, confermando una direzione chiara verso un’interfaccia sempre più evoluta e uniforme.