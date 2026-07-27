WhatsApp lo aveva annunciato e lo ha fatto sul serio: sta per arrivare

Meta ha annunciato l’arrivo di quattro nuove funzioni per WhatsApp, pensate per soddisfare tipologie di utenti piuttosto diverse tra loro: da chi guida con Android Auto a chi possiede un iPad, passando per gli amanti della musica in streaming e chi riceve spesso documenti PDF in chat.

La prima novità riguarda l’interfaccia di WhatsApp su Android Auto, che è stata rinnovata per risultare più intuitiva alla guida. Il restyling permette di ascoltare e rispondere ai messaggi vocali, oltre che effettuare chiamate, mantenendo sempre le mani sul volante — un aggiornamento pensato specificamente per l’uso in movimento, in linea con le normative sulla sicurezza stradale che scoraggiano l’uso del telefono durante la guida.

WhatsApp la novità fa felici gli utenti

Chi possiede un iPad, invece, potrà finalmente creare un account WhatsApp direttamente dal tablet, senza dover più collegarlo obbligatoriamente allo smartphone come richiesto finora. WhatsApp è disponibile su iPad dal 2025, ma fino a questo aggiornamento restava necessario partire da un numero di telefono già collegato all’app sul proprio cellulare.

Per chi riceve spesso file PDF tramite la chat, arriva la possibilità di aprirli direttamente all’interno di WhatsApp senza doverli scaricare sul dispositivo, con la possibilità di apportare anche modifiche minime al documento. Va precisato che questa funzione, al momento, è disponibile solo sulla versione Web e sull’applicazione desktop per PC di WhatsApp, e non ancora sulla versione per smartphone: una limitazione che potrebbe cambiare nei prossimi aggiornamenti, ma che per ora resta un vincolo da tenere presente.

Infine, chi non sa mai cosa condividere nel proprio stato WhatsApp potrà ora mostrare direttamente la musica che sta ascoltando su Spotify o Apple Music, integrando così i due servizi di streaming musicale più diffusi all’interno della piattaforma di messaggistica. Una funzione che ricalca meccanismi già presenti da tempo su altri social network, e che conferma ancora una volta come WhatsApp stia progressivamente ampliando il proprio raggio d’azione oltre la semplice messaggistica istantanea.

Meta ha specificato che il rilascio di tutte queste novità è già in corso, anche se — come accade spesso con gli aggiornamenti dell’app — la disponibilità effettiva per i singoli utenti potrebbe richiedere qualche giorno o settimana in più a seconda del dispositivo, della versione dell’app installata e dell’area geografica di appartenenza.

Per verificare se le nuove funzioni sono già arrivate sul proprio smartphone, conviene controllare di avere installato l’ultima versione disponibile di WhatsApp tramite il Google Play Store o l’App Store, e ricontrollare periodicamente nei prossimi giorni in caso non fossero ancora visibili.