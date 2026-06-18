WhatsApp, ma quale liquid glass: la vera rivoluzione sta nel profilo (ed è già pronta)

L’attenzione non è rivolta solo all’aspetto visivo, ma soprattutto a come vengono gestite e aggiornate le informazioni personali, in particolare la sezione dedicata allo stato testuale.

Le ultime novità emerse dalla versione sperimentale dell’app per Android mostrano una direzione chiara: rendere la gestione del profilo più immediata, dinamica e controllabile.

Una nuova gestione della sezione “Info”

Al centro dell’aggiornamento c’è la revisione della schermata dedicata al messaggio “Info”, cioè il breve testo che gli utenti utilizzano per comunicare il proprio stato o una frase personale.

La nuova interfaccia introduce un sistema di anteprima immediata, che permette di vedere in tempo reale come apparirà il testo una volta salvato. Questo elimina il passaggio precedente, in cui era necessario confermare la modifica per verificare il risultato finale.

Un altro elemento importante riguarda la gestione della durata del messaggio. La piattaforma sta introducendo opzioni che consentono di impostare una scadenza automatica dello stato Info, con intervalli predefiniti che vanno da poche ore fino a diversi giorni.

Tra le possibilità disponibili emergono soluzioni rapide come un’ora o otto ore, ma anche opzioni più estese fino a una settimana. Rimane comunque la possibilità di scegliere una durata personalizzata, con un limite massimo che si aggira intorno al mese.

Questa funzione avvicina la sezione Info a una logica più “temporanea”, simile a quella già vista negli aggiornamenti di stato.

Privacy più accessibile direttamente dalla schermata

La nuova interfaccia non si limita alla scrittura del testo, ma integra anche i controlli sulla visibilità. Le impostazioni sulla privacy diventano infatti accessibili direttamente dalla schermata di modifica, senza dover navigare nei menu separati dell’account.

Gli utenti possono continuare a scegliere tra diverse opzioni di visibilità, come la condivisione con tutti, solo con i contatti o con selezioni personalizzate. La differenza principale è che ora queste impostazioni sono più rapide da raggiungere e modificare.

L’obiettivo complessivo di questa evoluzione è ridurre il numero di passaggi necessari per aggiornare il profilo e rendere l’esperienza più fluida. WhatsApp sta quindi intervenendo non tanto sull’estetica, quanto sulla funzionalità quotidiana dell’app.

Questa direzione si inserisce in una strategia più ampia che mira a rendere ogni elemento del profilo più dinamico, coerente con l’uso sempre più veloce e immediato delle piattaforme di messaggistica.

La nuova interfaccia è attualmente in fase di test su una versione beta per Android e viene distribuita gradualmente a un numero limitato di utenti. Come spesso accade per le funzioni sperimentali, non è ancora disponibile una data ufficiale per il rilascio globale.

Se le prove avranno esito positivo, la modifica potrebbe arrivare a tutti gli utenti nelle prossime settimane, segnando un cambiamento significativo nella gestione del profilo WhatsApp.

In un contesto in cui le app puntano sempre più alla semplificazione, questa evoluzione mostra chiaramente come la vera innovazione non sia solo grafica, ma soprattutto funzionale.