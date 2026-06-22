WhatsApp mancano pochi mesi e poi lo staccano veramente: la lista dei telefoni sui quali non funzionerà più

A partire dalle prossime settimane, infatti, una nuova fase di dismissione interesserà diversi smartphone e tablet ormai considerati superati, che non riusciranno più a garantire il corretto funzionamento dell’app di messaggistica.

Si tratta di una decisione legata all’evoluzione continua della piattaforma, che richiede sistemi operativi sempre più aggiornati per supportare nuove funzioni, maggiore sicurezza e prestazioni migliorate.

Perché WhatsApp smette di funzionare sui dispositivi più vecchi

Le app moderne, WhatsApp inclusa, vengono aggiornate costantemente per introdurre funzionalità e garantire standard di sicurezza sempre più elevati. Tuttavia, i dispositivi meno recenti non sono più in grado di supportare queste modifiche.

Quando il sistema operativo non riceve più aggiornamenti, anche l’applicazione diventa incompatibile. Il risultato è la progressiva esclusione degli smartphone più datati dalla lista dei dispositivi supportati.

Il criterio principale riguarda la versione del sistema operativo installato. In particolare, non saranno più supportati i dispositivi che non possono aggiornarsi alle versioni più recenti di iOS richieste dall’app.

In questa categoria rientrano diversi iPhone e iPad che si fermano a versioni precedenti a iOS 15.5 o equivalenti. Anche WhatsApp Business subirà le stesse limitazioni, cessando di funzionare sugli stessi dispositivi.

Dopo la data di interruzione del supporto, gli utenti con dispositivi non compatibili non potranno più utilizzare WhatsApp né inviare o ricevere messaggi. In alcuni casi verrà mostrata una notifica preventiva che invita ad aggiornare il sistema operativo oppure a cambiare dispositivo.

Se l’aggiornamento non è possibile, l’unica soluzione rimane la sostituzione dello smartphone o del tablet.

Come verificare se il proprio dispositivo è compatibile

Per evitare interruzioni improvvise del servizio, è consigliato controllare la versione del sistema operativo installata. Nelle impostazioni del telefono è possibile accedere alla sezione dedicata agli aggiornamenti software e verificare la presenza di nuove versioni disponibili.

Se l’aggiornamento è disponibile, l’installazione permette di mantenere attivo WhatsApp senza problemi. In caso contrario, il dispositivo potrebbe essere ormai fuori dal ciclo di supporto.

Non si tratta di un caso isolato. Ogni anno la lista dei dispositivi compatibili viene aggiornata e progressivamente ridotta. Questo processo è necessario per garantire che l’app resti sicura, veloce e compatibile con le nuove tecnologie introdotte dagli sviluppatori.

La conseguenza è che molti smartphone acquistati diversi anni fa finiscono inevitabilmente fuori supporto, anche se ancora funzionanti dal punto di vista hardware.

Cosa devono fare gli utenti

Chi possiede un dispositivo vicino al limite di compatibilità dovrebbe verificare subito la possibilità di aggiornamento. In caso contrario, è consigliabile pianificare un cambio di telefono per evitare la perdita dell’accesso all’app.

Con l’avvicinarsi della scadenza, cresce quindi l’attenzione su quali modelli saranno ancora supportati e quali, invece, verranno esclusi definitivamente dal servizio