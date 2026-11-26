WhatsApp porta le quattro case di Hogwarts nelle chat su iPhone con nuovi sfondi dedicati a Harry Potter, in vista del debutto della serie HBO a Natale.

La cosiddetta modalità Harry Potter si trova tra le opzioni che cambiano l’aspetto delle conversazioni. Si può scegliere la propria casa e usare lo sfondo per la chat con gli amici con cui si aspetta la serie, oppure provarlo in una conversazione privata. Secondo Infobae la novità è comparsa per ora su iOS e il rilascio è graduale. Due iPhone con l’app aggiornata potrebbero quindi mostrare opzioni diverse.

I quattro sfondi di Hogwarts arrivano su WhatsApp

La raccolta riprende stemmi e colori di Grifondoro, Corvonero, Tassorosso e Serpeverde. È il tratto che distingue questa collaborazione dai normali sfondi già disponibili nell’app. Se l’opzione è presente, si può provare un disegno diverso per ogni conversazione, per esempio uno nel gruppo dedicato alla serie e un altro nella chat in cui si organizzano le serate davanti alla TV.

Come spiega WhatsApp nel suo blog, il tema della chat può cambiare lo sfondo e il colore delle bolle dei messaggi. La scelta resta visibile soltanto sul proprio dispositivo. Se si personalizza un gruppo, dunque, gli altri continuano a vedere il tema che hanno scelto per sé. È una differenza utile da conoscere prima di proporre a tutti di scegliere la stessa casa.

La scelta del tema su iPhone

Come impostare lo sfondo di Harry Potter su iPhone

Su iPhone, apri la conversazione che vuoi personalizzare e tocca il nome del contatto o del gruppo in alto. Entra in Tema della chat e cerca gli sfondi nella raccolta delle collaborazioni, indicata da Infobae nella sua guida. Se compaiono i quattro disegni, scegli quello della tua casa, controlla l’anteprima e conferma per applicarlo alla conversazione.

Puoi anche usare un tema predefinito per tutte le chat. WhatsApp indica il percorso da Impostazioni a Chat, quindi alla voce che gestisce il tema predefinito. Per provare uno sfondo ricco di dettagli, può essere più comodo iniziare da una sola conversazione. L’anteprima serve anche a vedere quanto risaltano le bolle sul disegno, soprattutto se nel gruppo si leggono molti messaggi di fila.

Cosa fare se gli sfondi non compaiono

Il primo controllo è cercare un aggiornamento di WhatsApp nell’App Store. Se il menu dei temi è presente ma manca la raccolta di Hogwarts, può dipendere dal rilascio progressivo segnalato dalla fonte. Per Android, Infobae non riporta ancora la disponibilità dei quattro sfondi. Il menu per cambiare il tema di una chat può comunque esserci, perché quella funzione esiste anche a prescindere dalla collaborazione.

Nell’attesa si può scegliere uno sfondo dalla galleria, un’opzione già documentata da WhatsApp. Chi preferisce aspettare i disegni di Hogwarts può ricontrollare la raccolta nei prossimi giorni. La promozione precede il debutto di Harry Potter e la pietra filosofale, che HBO Max ha annunciato per il 25 dicembre. La prima stagione della nuova serie è composta da otto episodi.

Chi cambia idea può tornare nel menu Tema della chat e scegliere un altro sfondo. Se la prova è partita da una sola conversazione, basta intervenire lì e lasciare il tema predefinito per tutte le altre.