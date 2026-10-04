WhatsApp offre ai genitori la possibilità di monitorare i figli, senza che questi lo sappiano

L’idea, spiega Meta, è dare ai genitori qualche strumento in più per seguire l’account dei figli direttamente dall’app, senza però entrare nei messaggi privati. Il sistema riguarda gli account già attivi dei ragazzi e prevede un collegamento con il profilo di un genitore. Ma il punto è proprio questo: supervisione non significa leggere le chat.

I nuovi strumenti di supervisione su WhatsApp sono pensati per gli utenti adolescenti, a partire dai 13 anni, e si attivano collegando l’account del ragazzo a quello di un adulto. Secondo quanto spiegato da Meta, il passaggio va fatto insieme: non si tratta quindi di un controllo nascosto, ma di una scelta condivisa, almeno al momento dell’attivazione.

Una volta completato il collegamento, il genitore può gestire alcune impostazioni dell’account del figlio dal proprio WhatsApp. La società dice che il sistema sarà ampliato nel tempo, ma per ora non ha indicato date precise. Il confine, comunque, è chiaro: più controllo sulle impostazioni, non sui contenuti. Una differenza importante, soprattutto per un’app usata ogni giorno da milioni di ragazzi tra scuola, sport, amicizie e gruppi di famiglia.

Privacy al centro: messaggi, chiamate e chat di gruppo restano inaccessibili

Il punto su cui WhatsApp insiste di più è la privacy. I genitori non potranno leggere i messaggi dei figli, ascoltare le chiamate o entrare nelle conversazioni dei gruppi. Le comunicazioni personali, comprese quelle nelle chat di gruppo, restano private anche con la supervisione attiva. Meta lo mette nero su bianco per evitare equivoci: il nuovo strumento non apre una porta sulle conversazioni.

Un genitore e un adolescente configurano la supervisione dell’account scansionando un QR code tra due smartphone.

In pratica, un genitore potrà essere avvisato di alcune modifiche o dell’ingresso del ragazzo in un nuovo gruppo, ma non potrà vedere cosa viene scritto. È il punto più delicato: tenere insieme controllo e autonomia digitale. “La supervisione non permette di leggere i contenuti”, ha chiarito la società nelle indicazioni diffuse con il lancio, ribadendo che crittografia e riservatezza dei messaggi restano centrali.

Gruppi, foto profilo, canali e Meta AI: cosa possono gestire i genitori

Tra le funzioni previste dai nuovi controlli parentali WhatsApp c’è la gestione di alcune impostazioni di privacy. Per esempio, il genitore può intervenire su chi può vedere la foto profilo del ragazzo o su chi può aggiungerlo ai gruppi. Può anche ricevere avvisi legati all’attività nelle chat collettive: quando l’adolescente entra o esce da un gruppo, oppure quando un gruppo cresce di numero.

Non è una finestra sui messaggi, ma un segnale su quello che accade attorno all’account. La supervisione riguarda anche i canali WhatsApp, gli aggiornamenti di stato e l’uso di Meta AI, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale presente nei servizi del gruppo. In questo caso, i genitori possono scegliere tra l’opzione “13+” e una modalità più rigida, chiamata “Limited Content”. Possono inoltre decidere quali aggiornamenti di stato siano visibili al figlio e agli altri utenti, oltre a fissare limiti sull’uso dei canali.

C’è poi il PIN parentale, pensato per evitare cambiamenti non concordati: per allentare o togliere le restrizioni serve quel codice. Gli adolescenti, però, possono rendere più severe le proprie impostazioni di privacy anche senza PIN. Se vogliono limitare la visibilità della foto o ridurre chi può contattarli, possono farlo. Per tornare indietro, invece, servirà l’approvazione del genitore.

Attivazione con QR code e PIN: come si fa e perché potrebbe non arrivare subito

L’attivazione dei controlli parentali parte dallo smartphone del ragazzo. Dalle impostazioni di WhatsApp bisogna entrare nella sezione “Parental Controls”, poi scegliere “Continue”, inserire la data di nascita del minore e confermare l’età. A quel punto compare un QR code, che il genitore deve scansionare con il proprio telefono.

Dopo la scansione, l’adulto apre il link mostrato, conferma di essere un genitore o comunque un adulto autorizzato, crea il PIN e segue le istruzioni dell’app. Quel codice servirà per gestire le modifiche successive e, secondo Meta, dovrebbe essere conosciuto solo dal genitore. I dettagli tecnici sono disponibili nelle pagine di supporto di WhatsApp, dove la società aggiornerà anche eventuali passaggi legati ai diversi sistemi operativi.

La funzione, però, potrebbe non comparire subito su tutti gli smartphone e tablet. Come spesso accade con gli aggiornamenti delle grandi piattaforme, il rilascio sarà graduale e potrà richiedere tempo. Chi non trova ancora la voce dedicata può controllare negli store digitali se è disponibile un aggiornamento di WhatsApp. Solo dopo aver installato la versione più recente, i nuovi strumenti potranno essere attivati.