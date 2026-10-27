WhatsApp ora ti dirà chi ti sta chiamando: arriva l'identificatore di chiamate anche sull'App

L’idea è semplice: tagliare spam e tentativi di truffa, senza rischiare di perdere chiamate vere, magari da un corriere, da un medico o da un ufficio pubblico.

La funzione è stata individuata nella beta Android di WhatsApp, distribuita tramite Google Play Store, e va oltre il vecchio silenziamento dei numeri non presenti in rubrica. Finora l’app di Meta permetteva di mettere in silenzio le chiamate dagli sconosciuti: il telefono non squillava, ma la chiamata restava comunque visibile nella scheda dedicata e nelle notifiche. Utile, sì. Ma anche un po’ secco come sistema.

Il nuovo strumento, invece, prova a fare da vero filtro. Quando arriva una chiamata da un numero non salvato, WhatsApp può rispondere automaticamente al posto dell’utente e chiedere a chi chiama di spiegare il motivo del contatto. A quel punto compare una breve trascrizione e chi riceve la chiamata decide: rispondere, ignorare o lasciar perdere. Una consegna, uno studio medico, un ufficio pubblico: sono situazioni normali, che spesso finiscono nel mucchio dei blocchi automatici.

Le tre opzioni privacy: squillo libero, silenziamento o filtro intelligente

Nella sezione privacy dell’app dovrebbero comparire tre scelte per gestire le chiamate in arrivo. La prima, indicata nella beta come “Never”, disattiva il filtro: il telefono squilla sempre, sia con numeri salvati sia con numeri sconosciuti. È, in pratica, il funzionamento classico.

Uno smartphone con chiamata da numero sconosciuto, simbolo del nuovo filtro WhatsApp per capire chi chiama prima di rispondere.

La seconda opzione mantiene ciò che molti utenti conoscono già: silenziare le chiamate sconosciute senza bloccarle davvero. Il telefono non suona, ma la chiamata resta nell’elenco e può essere richiamata più tardi. La terza è la novità: il filtro intelligente. L’app risponde, chiede una spiegazione e mostra all’utente cosa ha detto il chiamante. In sostanza: “Chi è e perché chiama?”. Una domanda banale, ma affidata al sistema prima che l’utente prenda la linea.

Trascrizione locale della chiamata: cosa vede l’utente prima di decidere

Il passaggio più delicato riguarda la trascrizione della chiamata. Il filtro, infatti, ha senso solo se l’utente può leggere quasi subito ciò che il chiamante ha detto. Secondo le informazioni disponibili, WhatsApp non manderà l’audio ai propri server per trasformarlo in testo: la trascrizione verrà creata direttamente sul telefono, usando pacchetti linguistici già impiegati per funzioni come la trascrizione dei vocali e la traduzione.

È un dettaglio importante, perché resta dentro la logica della crittografia end-to-end, da sempre uno dei punti centrali di WhatsApp. In base a quanto risulta dalla beta, il contenuto della risposta rimane quindi sul dispositivo dell’utente. Chi riceve la chiamata vede una breve trascrizione, ne valuta tono e contenuto, poi decide. Se il messaggio sembra generico, insistente o somiglia a uno schema di spam, basta non rispondere. Se invece chi chiama si presenta — “sono il corriere, sono sotto casa” oppure “chiamo dallo studio medico” — la conversazione può andare avanti.

Sicurezza e tempi di rilascio: meno truffe, ma nessuna data ufficiale

Il punto forte del nuovo filtro chiamate WhatsApp è la sicurezza di tutti i giorni. Truffe telefoniche, chiamate commerciali non richieste e tentativi di phishing arrivano spesso da numeri sconosciuti, con frasi pensate per strappare una risposta veloce. Avere un passaggio in più prima di parlare con qualcuno può aiutare soprattutto gli utenti più esposti. Non azzera il rischio, ma lo riduce.

Una funzione simile è già arrivata su iOS 26 con il call screening di Apple: anche lì il telefono risponde automaticamente ai numeri sconosciuti, chiede il motivo della chiamata e mostra una trascrizione prima della scelta finale. WhatsApp, però, non ha ancora comunicato una data per il rilascio pubblico. Per ora la novità resta in sviluppo nella beta per Android e non risulta disponibile per tutti i tester. Prima dell’arrivo stabile sull’app serviranno ancora altri passaggi.