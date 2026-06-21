WhatsApp, social come Instagram e Facebook: il pallino verde per lo stato online arriva anche qui

Un piccolo dettaglio grafico, ma con un impatto potenzialmente enorme sulle abitudini di utilizzo quotidiane.
La funzione, individuata nelle versioni beta per Android, si inserisce in un processo di evoluzione che avvicina sempre di più WhatsApp alle dinamiche già viste su piattaforme come Instagram e Facebook, dove la presenza online degli utenti è immediatamente visibile.
Un segnale immediato per capire chi è disponibile
Fino ad oggi, per sapere se un contatto era attivo su WhatsApp era necessario aprire la chat e controllare manualmente lo stato in alto alla conversazione. Con il nuovo sistema, invece, basterà uno sguardo alla lista delle chat per individuare chi è online in tempo reale.
Il pallino verde posizionato sull’immagine del profilo rappresenta una semplificazione evidente: riduce i passaggi necessari e rende più immediata la comunicazione, soprattutto in contesti in cui la rapidità di risposta è importante.
Secondo le informazioni emerse dai test, l’indicatore sarà visibile solo per gli utenti che hanno scelto di mantenere attivo il proprio stato online, in linea con le impostazioni di privacy già presenti sulla piattaforma.
Verso un WhatsApp sempre più “social”
Questa novità non è isolata, ma si inserisce in una strategia più ampia. Negli ultimi mesi, infatti, la piattaforma ha lavorato a diverse funzionalità pensate per rendere più evidente la presenza degli utenti.
Tra le ipotesi in sviluppo c’è anche una schermata dedicata che raccoglie tutti i contatti attivi in quel momento, evitando di dover aprire singole conversazioni. Un approccio che avvicina sempre di più l’esperienza d’uso a quella dei social network tradizionali.
L’obiettivo sembra chiaro: trasformare la comunicazione da privata e reattiva a più immediata, visiva e “live”.
L’introduzione di indicatori così visibili solleva inevitabilmente dubbi legati alla privacy. Negli ultimi anni, la piattaforma ha lavorato per offrire maggiore controllo agli utenti, permettendo di nascondere l’ultimo accesso e lo stato online.
Anche il nuovo pallino verde dovrebbe rispettare queste impostazioni: chi non desidera essere visibile come “attivo” continuerà a non comparire online per gli altri utenti.
Questo equilibrio tra visibilità e riservatezza sarà uno degli aspetti più delicati dell’evoluzione futura dell’app.
Come spesso accade per le funzioni in fase beta, il rilascio avverrà in modo progressivo. Inizialmente la novità sarà disponibile solo per un numero limitato di tester su Android, per poi essere estesa gradualmente a un pubblico più ampio.
Se i test daranno esito positivo, il pallino verde potrebbe diventare presto una caratteristica stabile dell’interfaccia, cambiando in modo significativo il modo in cui gli utenti percepiscono la presenza online dei propri contatti.