WhatsApp, social come Instagram e Facebook: il pallino verde per lo stato online arriva anche qui

La messaggistica istantanea sta diventando sempre più “social” e meno discreta. L’ultima novità in fase di test su WhatsApp conferma questa direzione: l’introduzione di un indicatore verde accanto alle foto profilo per segnalare quando un contatto è online.

La messaggistica istantanea sta diventando sempre più “social” e meno discreta. L’ultima novità in fase di test su WhatsApp conferma questa direzione: l’introduzione di un indicatore verde accanto alle foto profilo per segnalare quando un contatto è online.