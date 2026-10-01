WhatsApp, spunta una nuova icona: attenzione o le chat "traslocano" all'improvviso

WhatsApp sta sperimentando una nuova organizzazione dell’app che potrebbe cambiare la posizione di chat, Canali e Stati nella schermata principale.

Il test riguarda la beta Android 2.26.39.1 e mette al centro una possibile revisione della barra inferiore. La novità non è ancora disponibile per tutti, ma potrebbe modificare alcune abitudini ormai consolidate. In particolare, la scheda Aggiornamenti rischia di perdere il ruolo che ha oggi.

La beta Android 2.26.39.1 prepara l’addio alla scheda Aggiornamenti

La novità è saltata fuori dall’analisi della versione di prova per Android. Non è ancora disponibile per tutti, nemmeno per tutti i beta tester. Tradotto: non è un cambiamento già arrivato sui telefoni degli utenti, ma una funzione ancora in lavorazione. La direzione, però, sembra chiara. WhatsApp sta mettendo mano alla barra inferiore, con un intervento simile a quello già intravisto nelle scorse settimane anche su iOS.

Oggi i Canali WhatsApp si trovano nella scheda Aggiornamenti, insieme agli Stati. Nelle versioni più recenti, invece, Meta sembra voler portare questi contenuti nella schermata principale: quella delle chat di famiglia, dei gruppi di lavoro, delle conversazioni fissate e dei messaggi archiviati. Una scelta non banale. Per molti utenti, infatti, la lista delle chat è già abbastanza affollata.

Secondo le informazioni emerse dalla beta, alcuni utenti hanno già visto gli Stati comparire in alto nella scheda Chat. Un segnale piccolo, ma concreto. Se questa strada venisse confermata, la vecchia sezione Aggiornamenti perderebbe gran parte del suo peso.

Tre ipotesi per inserire i Canali senza fare confusione tra le chat

Il punto più delicato è l’ordine. Mettere i Canali in mezzo alle chat private rischia di creare confusione, soprattutto per chi segue molte fonti, creator o testate. Per questo WhatsApp starebbe pensando a un avviso iniziale per chi ha già sottoscritto uno o più canali: l’app potrebbe chiedere se mostrarli direttamente nell’elenco delle conversazioni oppure se archiviarli in automatico, lasciandoli comunque sempre recuperabili.

Le strade in prova sarebbero tre. La prima porta i Canali nella lista Chat, accanto alle conversazioni normali, con la possibilità di ritrovarli anche tramite un filtro dedicato nella parte alta dell’app. La seconda li tiene fuori dalla vista “Tutte” e li rende accessibili solo attraverso il filtro Canali. Una soluzione più pulita, almeno sulla carta.

La terza ipotesi è la cartella Canali dentro l’elenco principale. In pratica, nella scheda Chat comparirebbe una voce separata con tutti i canali seguiti, senza mescolarli a messaggi personali e gruppi. Più ordinata, certo. Ma forse meno immediata per chi usa i canali ogni giorno per leggere notizie o aggiornamenti. Meta, per ora, non ha detto quale soluzione arriverà nella versione stabile.

Nuova scheda Contatti: così WhatsApp può cambiare la barra in basso

Se Stati e Canali finiranno davvero nella scheda Chat, la sezione Aggiornamenti potrebbe lasciare spazio a una nuova scheda Contatti. L’idea, stando a quanto emerso dalla beta, sarebbe dare un accesso più rapido alle persone salvate in rubrica e mostrare con più evidenza chi è online in quel momento.

Il cambiamento toccherebbe una delle abitudini più radicate degli utenti di WhatsApp. Negli ultimi anni la barra inferiore è stata ritoccata più volte per fare spazio a community, canali e aggiornamenti di stato. Ora la direzione sembra opposta: meno sezioni separate, più contenuti raccolti nella schermata principale.

Resta da capire quando, e soprattutto se, questa nuova organizzazione arriverà per tutti. Per ora si parla di test interni e di codice individuato nella beta Android 2.26.39.1. Chi usa WhatsApp ogni giorno, però, farebbe bene a tenerla d’occhio: la prossima icona in basso potrebbe cambiare posto. E con lei anche il modo in cui si aprono chat, Canali e Contatti.