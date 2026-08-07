WhatsApp, spunta una nuova icona: ecco cosa significa

Una piccola icona comparsa nelle versioni di prova di WhatsApp potrebbe cambiare il modo in cui leggiamo alcuni aggiornamenti pubblicati nell’app.

Non riguarda le chat private né introduce un nuovo pulsante da usare ogni giorno. Il simbolo è legato ai Canali WhatsApp e nasce per aggiungere un’informazione che, con la diffusione dei contenuti sintetici, sta diventando sempre più importante.

La nuova icona segnalerà i contenuti creati con l’intelligenza artificiale

La funzione individuata nella beta Android del 5 agosto 2026 riguarda un’etichetta dedicata all’IA. Quando un aggiornamento pubblicato in un Canale contiene immagini generate o modificate con strumenti di intelligenza artificiale, WhatsApp potrebbe mostrare una piccola indicazione visiva. L’obiettivo è permettere a chi legge di capire subito che il contenuto non proviene interamente da una fotografia o da una grafica tradizionale.

Al momento la novità risulta ancora in fase di sviluppo e non sarebbe disponibile neppure a tutti i beta tester. Questo significa che aspetto, posizione e funzionamento possono cambiare prima di un eventuale rilascio pubblico. Non c’è inoltre una data ufficiale: come accade spesso con le funzioni scoperte nelle versioni sperimentali, WhatsApp potrebbe distribuirla gradualmente, modificarla oppure lasciarla nei test.

Resta da chiarire come verrà applicata l’etichetta. Una possibilità è che l’amministratore del Canale debba dichiarare l’uso dell’IA durante la pubblicazione. Un’altra è che WhatsApp riconosca automaticamente alcuni segnali presenti nel file, come metadati e credenziali digitali. Meta utilizza già entrambi gli approcci sulle altre piattaforme: rilevamento tecnico e dichiarazione volontaria dell’autore.

Cosa cambia per chi segue aziende, creator e testate

I Canali sono spazi pubblici in cui marchi, organizzazioni, media e personaggi noti inviano aggiornamenti a molti follower. Qui un’immagine realistica può essere interpretata rapidamente come una fotografia autentica. La nuova indicazione dovrebbe offrire più contesto sull’origine del contenuto, senza impedirne automaticamente la pubblicazione o dichiararlo falso.

È una distinzione importante: un’immagine generata con l’IA non è necessariamente ingannevole. Può essere una semplice illustrazione, una grafica promozionale o un contenuto creativo. L’etichetta serve soprattutto a evitare che una scena sintetica venga scambiata per un fatto realmente avvenuto. Non garantisce però che i contenuti privi del simbolo siano autentici né sostituisce il controllo delle fonti.

Per gli amministratori potrebbe diventare necessario indicare con maggiore precisione come sono stati realizzati gli aggiornamenti. La logica ricorda quella delle partnership a pagamento, già pensate per distinguere i contenuti sponsorizzati. In entrambi i casi WhatsApp non cambia il messaggio, ma aggiunge un’informazione utile affinché il pubblico possa interpretarlo con maggiore consapevolezza.

Perché Meta sta lavorando sulla trasparenza proprio adesso

Meta applica già etichette come “AI info” su Facebook, Instagram e Threads quando rileva segnali standard oppure quando l’autore dichiara di aver utilizzato strumenti generativi. Nel luglio 2026 l’azienda ha inoltre annunciato la firma del codice europeo di trasparenza sui contenuti creati con l’intelligenza artificiale, confermando il proprio lavoro su marcature e standard condivisi.

Il contesto normativo europeo rende il momento significativo. Dal 2 agosto 2026 sono diventati applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act per determinate categorie di contenuti sintetici e deepfake. Non è stato confermato che la nuova icona di WhatsApp sia stata sviluppata esclusivamente per questa scadenza, ma la direzione è chiaramente compatibile.

Chi vede comparire il simbolo non dovrà quindi preoccuparsi per il proprio account. Non è un avviso di sicurezza, un blocco o una nuova funzione di Meta AI nelle conversazioni. È una segnalazione informativa destinata, almeno inizialmente, ai Canali. La sua utilità sarà semplice: aiutare gli utenti a capire quando ciò che stanno guardando è stato creato o trasformato artificialmente.