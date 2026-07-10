WhatsApp blocca l'accesso su telefoni obsoleti

WhatsApp non funziona più su alcuni smartphone: cosa sta succedendo e cosa fare

Immagina di aprire WhatsApp una mattina e trovare un messaggio che ti dice che l’app non è più supportata sul tuo telefono. Non è un errore, non è un virus: è la conseguenza di una scelta precisa di Meta, la società che possiede WhatsApp. A partire dal 1° luglio 2025, il servizio ha smesso di funzionare su determinati modelli di smartphone considerati ormai obsoleti. Il tema dei WhatsApp telefoni obsoleti riguarda milioni di utenti in tutto il mondo, e vale la pena capire bene cosa sta succedendo, perché accade e soprattutto cosa puoi fare se sei tra i coinvolti.

Perché Meta blocca WhatsApp sui telefoni obsoleti

La risposta breve è: perché l’app è diventata molto più complessa di quanto fosse qualche anno fa. WhatsApp non è più solo un’applicazione per mandare messaggi di testo. Negli ultimi mesi Meta ha accelerato significativamente l’evoluzione della piattaforma, introducendo strumenti di intelligenza artificiale sempre più sofisticati e rafforzando i sistemi di sicurezza. Tutto questo richiede una potenza di calcolo e un sistema operativo che i dispositivi più datati semplicemente non sono in grado di garantire.

In pratica, significa che certi smartphone non riescono più a gestire gli aggiornamenti dell’app in modo adeguato. Quando un dispositivo non può più ricevere o eseguire correttamente le versioni più recenti di WhatsApp, Meta decide di interrompere il supporto. Non si tratta di una punizione per gli utenti, ma di una necessità tecnica legata all’evoluzione del software.

Vale la pena sapere che questo non è un evento isolato: si tratta di un fenomeno ciclico. Meta rivede periodicamente la compatibilità dell’app con i dispositivi disponibili sul mercato, e ogni volta che l’applicazione fa un salto in avanti tecnologico, alcuni modelli più vecchi vengono esclusi. È lo stesso meccanismo che riguarda tante altre app popolari, da Instagram a Google Maps.

Chi rischia di perdere l’accesso a WhatsApp

Il blocco scattato il 1° luglio 2025 riguarda specifici modelli di smartphone che non sono più in grado di supportare le versioni aggiornate dell’applicazione. Anche se l’elenco preciso dei modelli interessati non è stato ufficialmente pubblicato in forma definitiva da Meta, il criterio generale è chiaro: i dispositivi che non possono ricevere aggiornamenti del sistema operativo compatibili con le versioni più recenti di WhatsApp sono quelli a rischio.

Se il tuo telefono ha qualche anno sulle spalle e non riceve più aggiornamenti di sistema dal produttore, potresti essere tra gli utenti coinvolti. Il segnale più immediato è proprio quello che abbiamo descritto all’inizio: l’app smette di funzionare o mostra un avviso esplicito di incompatibilità.

Ecco alcune situazioni in cui è utile verificare la propria posizione:

Hai uno smartphone acquistato più di cinque o sei anni fa e non lo hai mai aggiornato.

Il tuo dispositivo non riceve più aggiornamenti di sistema dal produttore.

WhatsApp ti ha già mostrato avvisi di compatibilità nelle ultime settimane.

Non riesci ad aggiornare l’app all’ultima versione disponibile sullo store.

Immagine generata con AI

WhatsApp e telefoni obsoleti: un ciclo che si ripete

Quello del 1° luglio 2025 non è il primo caso di questo tipo e quasi certamente non sarà l’ultimo. Meta ha già effettuato operazioni simili in passato, escludendo progressivamente i dispositivi che non riuscivano a stare al passo con l’evoluzione dell’app. Questo schema si ripete ogni volta che WhatsApp introduce funzionalità che richiedono capacità hardware o software superiori a quelle disponibili sui modelli più datati.

Il punto fondamentale è che WhatsApp sui telefoni obsoleti non viene bloccato per ragioni commerciali, ma per motivi tecnici e di sicurezza. Un’app di messaggistica che gestisce miliardi di conversazioni ogni giorno deve poter garantire standard elevati di protezione dei dati. Se un dispositivo non può supportare i protocolli di sicurezza più recenti, diventa un anello debole nell’intera catena.

Per approfondire questo tema e verificare se il tuo dispositivo è tra quelli interessati, puoi consultare le informazioni ufficiali disponibili su Esquire Italia, che ha analizzato la situazione in dettaglio, oppure fare riferimento alla pagina dedicata di WebNews per aggiornamenti costanti sulla questione.

Cosa fare se il tuo telefono è stato bloccato

La buona notizia è che le soluzioni esistono, anche se non tutte sono gratuite o immediate. Ecco cosa puoi fare concretamente:

Controlla gli aggiornamenti di sistema: Prima di tutto, verifica se il tuo smartphone può ricevere un aggiornamento del sistema operativo. In alcuni casi, aggiornare il sistema è sufficiente per rendere il dispositivo di nuovo compatibile con WhatsApp.

Prima di tutto, verifica se il tuo smartphone può ricevere un aggiornamento del sistema operativo. In alcuni casi, aggiornare il sistema è sufficiente per rendere il dispositivo di nuovo compatibile con WhatsApp. Aggiorna WhatsApp manualmente: Vai sul tuo store di riferimento (Google Play Store o App Store) e verifica se è disponibile una versione aggiornata dell’app. Se il dispositivo è compatibile, l’aggiornamento risolve il problema.

Vai sul tuo store di riferimento (Google Play Store o App Store) e verifica se è disponibile una versione aggiornata dell’app. Se il dispositivo è compatibile, l’aggiornamento risolve il problema. Valuta un nuovo smartphone: Se il tuo dispositivo è davvero troppo datato per ricevere aggiornamenti, potrebbe essere il momento di considerare un cambio. Il mercato degli smartphone ricondizionati offre oggi ottime opzioni a prezzi accessibili, anche sotto i 150-200 euro.

Se il tuo dispositivo è davvero troppo datato per ricevere aggiornamenti, potrebbe essere il momento di considerare un cambio. Il mercato degli smartphone ricondizionati offre oggi ottime opzioni a prezzi accessibili, anche sotto i 150-200 euro. Salva prima i tuoi dati: Se decidi di cambiare telefono, ricordati di eseguire un backup delle chat di WhatsApp prima di procedere. L’app offre questa funzione direttamente nelle impostazioni, con possibilità di salvare tutto su Google Drive o iCloud.

Il futuro di WhatsApp: sempre più esigente tecnicamente

Guardando avanti, è ragionevole aspettarsi che Meta continuerà su questa strada. L’integrazione di strumenti di intelligenza artificiale all’interno di WhatsApp è già in corso e richiederà dispositivi sempre più performanti. Chi usa uno smartphone moderno non ha nulla da temere nel breve periodo, ma chi tende a tenere il telefono per molti anni dovrà mettere in conto che prima o poi potrebbe trovarsi nella stessa situazione.

La gestione del problema dei WhatsApp telefoni obsoleti è, in fondo, una questione di pianificazione. Tenere il sistema operativo aggiornato, verificare periodicamente la compatibilità delle app principali e valutare per tempo un eventuale cambio di dispositivo sono abitudini che aiutano a evitare brutte sorprese. Chi si ritrova oggi senza accesso a WhatsApp per via di un dispositivo non più supportato ha comunque a disposizione soluzioni concrete: aggiornare il sistema, acquistare un nuovo telefono o affidarsi temporaneamente a WhatsApp Web da un computer. L’importante è non restare bloccati senza sapere perché.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.