Wi-Fi Calling in Svizzera: come migliorare le chiamate quando il segnale mobile è debole

Il Wi-Fi Calling è una funzione che fa passare chiamate e SMS attraverso una rete Wi-Fi disponibile, invece di appoggiarsi solo alla normale ricezione mobile. In parole semplici: se lo smartphone è collegato a un Wi-Fi stabile, la chiamata può viaggiare su quella rete. È utile negli appartamenti dove il telefono prende poco, negli uffici schermati, nei negozi al piano strada o nei locali sotterranei.

Sunrise lo presenta come un modo per migliorare qualità della chiamata e reperibilità dove la copertura è scarsa. Per l’utente non cambia quasi nulla: si compone un numero, si risponde, si mandano messaggi come sempre. Cambia solo il canale usato dal telefono, che passa al Wi-Fi domestico o aziendale quando la rete mobile non regge bene. Una funzione silenziosa, che si nota soprattutto quando la chiamata non cade più in corridoio, in cucina o in una stanza interna.

Attivazione su iPhone, iPad e Samsung: i passaggi essenziali

Per attivare il Wi-Fi Calling su iPhone o iPad, Sunrise indica un percorso semplice: aprire le Impostazioni, entrare in Telefono e poi selezionare Chiamate Wi-Fi. A quel punto basta attivare il cursore. Se il dispositivo usa una Dual SIM, bisogna scegliere la SIM su cui abilitare il servizio. In alcuni casi può comparire un messaggio di conferma: va accettato seguendo le indicazioni sullo schermo.

Una chiamata da interno con router Wi‑Fi sul tavolo, ideale per spiegare come il Wi‑Fi Calling migliora le telefonate quando il segnale mobile è debole.

Sui dispositivi Samsung, invece, si parte dall’app Telefono. Dopo aver toccato i tre puntini in alto a destra, si entra in Impostazioni e si cerca la voce Chiamate Wi-Fi. La funzione può essere attivata anche dalle impostazioni rapide, facendo scorrere verso il basso la parte alta dello schermo e selezionando l’icona dedicata. Sunrise precisa che la procedura può cambiare leggermente a seconda del modello e della versione del software. Di solito sono differenze minime, ma possono bastare per mandare fuori strada chi non trova subito la voce giusta.

Costi, limiti e uso all’estero: cosa prevede Sunrise

Per quanto riguarda i costi, Sunrise spiega che chiamate e SMS tramite Wi-Fi Calling vengono addebitati secondo la tariffa mobile attiva del cliente. Non c’è quindi un prezzo separato per usare la funzione: valgono le condizioni del proprio abbonamento o piano mobile, come per chiamate e messaggi tradizionali. È un punto importante, perché il servizio non va confuso con le app di messaggistica o con le chiamate VoIP svincolate dall’operatore.

C’è però un limite netto: il Wi-Fi Calling all’estero non è disponibile. Secondo le informazioni pubblicate da Sunrise, la funzione si può usare solo su reti Wi-Fi all’interno della Svizzera. Il roaming non è supportato. Chi viaggia fuori dal Paese, dunque, non può contare su questa modalità per superare problemi di copertura mobile o per gestire le chiamate via Wi-Fi come farebbe a casa. Meglio saperlo prima, soprattutto per chi si sposta spesso tra Svizzera, Italia, Francia o Germania.

Chiamate Wi-Fi che non funzionano: i controlli da fare

Quando il Wi-Fi Calling non funziona, le cause possono essere diverse e non sempre dipendono dall’operatore. La prima verifica riguarda la connessione Wi-Fi: deve essere attiva, stabile e davvero collegata a Internet. Un controllo rapido è vedere se altri dispositivi, come un computer o un tablet, navigano senza problemi sulla stessa rete. Solo dopo conviene passare alle impostazioni dello smartphone.

Il secondo passo è controllare che la funzione Chiamate Wi-Fi sia effettivamente attiva sul dispositivo. Sembra scontato, ma dopo un aggiornamento software, un cambio SIM o un ripristino del telefono alcune opzioni possono disattivarsi. Sunrise invita anche a verificare la compatibilità dello smartphone, perché i modelli più vecchi potrebbero non supportare il servizio. In caso di dubbi, l’operatore rimanda all’elenco aggiornato dei dispositivi compatibili e alla sezione Aiuto e assistenza.

Attenzione anche agli aggiornamenti software. Le funzioni legate al Wi-Fi Calling possono essere aggiunte, corrette o migliorate con nuove versioni del sistema operativo, sia su iOS sia su Android. Per questo è bene controllare che il telefono sia aggiornato prima di chiedere supporto tecnico. Se, dopo tutti questi passaggi, il problema resta, Sunrise indica di contattare l’Help Center, dove sono disponibili istruzioni per i singoli modelli e ulteriori verifiche sulla linea.