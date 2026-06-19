WI-FI di casa il doppio più veloce grazie a una Cola-Cola: il trucco da veri geni

Chi ha una stanza della casa dove il Wi-Fi arriva a fatica probabilmente si è imbattuto almeno una volta in uno dei trucchi più curiosi della rete.

C’é un rimedio fai-da-te che circola online da anni e che continua a incuriosire milioni di persone. L’idea è semplice. Le antenne dei comuni router domestici diffondono il segnale in tutte le direzioni. In molte abitazioni questo significa che parte della copertura viene “sprecata” verso zone inutili, come muri esterni o aree dove non ci sono dispositivi collegati. Utilizzando una lattina opportunamente modificata, il segnale può essere indirizzato maggiormente verso una specifica parte della casa.

Il procedimento è diventato popolare già nei primi anni 2010. Dopo aver svuotato e pulito una lattina, si taglia il fondo, si apre il corpo in alluminio e lo si piega fino a ottenere una forma simile a una parabola. A quel punto la struttura viene posizionata dietro l’antenna del router.

Secondo chi lo propone, il risultato sarebbe un’antenna più direzionale, capace di concentrare il segnale verso una stanza specifica invece di disperderlo in tutte le direzioni. L’esempio più comune è quello del router vicino a un muro perimetrale: invece di inviare parte della copertura verso l’esterno, il segnale verrebbe reindirizzato all’interno dell’abitazione.

Dietro il trucco c’è una base scientifica

La parte interessante è che il principio fisico non è inventato. I metalli, compreso l’alluminio, sono in grado di riflettere le onde elettromagnetiche. Questo significa che una superficie metallica può influenzare il percorso del segnale Wi-Fi e modificarne la distribuzione nello spazio.

Non si tratta soltanto di teoria. Nel 2017 un gruppo di ricercatori del Dartmouth College ha studiato sistemi capaci di indirizzare il segnale wireless attraverso riflettori rivestiti in alluminio. I test hanno mostrato che è possibile aumentare l’intensità del segnale in determinate aree e ridurla in altre, migliorando l’efficienza complessiva della copertura.

Questo non significa però che una lattina tagliata a mano possa garantire gli stessi risultati ottenuti in laboratorio.

Qui entra in gioco la realtà. Alcuni esperimenti indipendenti hanno rilevato effetti misurabili, ma spesso limitati e difficili da prevedere. La forma della lattina, la posizione del router, la presenza di pareti e persino l’arredamento possono cambiare completamente il risultato finale.

In pratica il trucco può aiutare in alcuni scenari molto specifici, soprattutto quando si vuole concentrare il segnale verso una singola stanza. Non rappresenta però una soluzione miracolosa per chi ha una casa grande, molte pareti o problemi strutturali di copertura.

Per questi casi continuano a essere più efficaci strumenti progettati appositamente, come sistemi mesh, access point aggiuntivi o ripetitori Wi-Fi.

Vale la pena provarci?

La risposta è sì, ma con aspettative realistiche. Il costo è praticamente nullo e il principio alla base esiste realmente. Chi ama il fai-da-te può sperimentare in pochi minuti e verificare se nella propria abitazione si ottiene qualche miglioramento.

Il punto è che il vero segreto non è la lattina in sé, ma la possibilità di controllare meglio la direzione del segnale. In alcune case la differenza può essere percepibile, in altre completamente irrilevante.

E forse è proprio questo che rende ancora oggi così affascinante uno dei trucchi tecnologici più longevi di Internet: l’idea che un oggetto destinato alla raccolta differenziata possa trasformarsi, almeno per qualche ora, in un piccolo alleato contro il Wi-Fi che non arriva mai dove serve.