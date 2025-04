WiFi potente e senza zone morte: il ripetitore Tenda A18 a soli 19€!

Se sei alla ricerca di una soluzione per migliorare la tua connessione WiFi domestica senza spendere una fortuna, il Tenda A18 è l’opzione che fa per te. Questo ripetitore WiFi, attualmente in offerta su Amazon a soli 19€, rappresenta un’occasione imperdibile per potenziare la tua rete domestica in modo semplice ed efficace. Approfitta subito di questa offerta esclusiva!

Performance da urlo ad un prezzo mini

Con una copertura fino a 120 m² e la tecnologia Dual Band AC1200, il Tenda A18 offre velocità incredibili: 300 Mbps sulla banda da 2.4GHz e ben 867 Mbps su quella da 5GHz. Queste caratteristiche lo rendono ideale per attività che richiedono una connessione stabile e veloce, come streaming in HD, gaming online e download di file pesanti.

Addio zone morte

Le due antenne esterne omnidirezionali da 2dBi garantiscono una stabilità del segnale senza paragoni, eliminando quelle fastidiose zone morte che spesso compromettono l’esperienza di navigazione. Con il Tenda A18, ogni angolo della tua casa sarà coperto da un segnale potente e stabile.

Installazione in tre mosse

Non serve essere esperti di tecnologia per configurare questo ripetitore. Grazie al sistema di setup guidato, bastano tre semplici passaggi per metterlo in funzione. Anche gli utenti meno esperti potranno godere di una connessione WiFi migliorata in pochi minuti.

Design compatto ed efficienza energetica

Il design del Tenda A18 è discreto e compatto, con dimensioni di appena 8 x 5,8 x 4,8 cm e un peso di soli 200 grammi. Inoltre, il consumo energetico è ridotto a soli 2.8 watt, il che lo rende non solo performante ma anche ecologico. L’alimentazione avviene tramite un pratico connettore di tipo C, conforme agli standard europei.

Offerta imperdibile

Non lasciarti sfuggire questa occasione: il Tenda A18 è disponibile su Amazon a soli 19€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo originale di 24,99€. È il momento perfetto per migliorare la tua rete WiFi senza svuotare il portafoglio.

Un altro punto di forza di questo ripetitore è il servizio post-vendita. Con una garanzia di tre anni e un’assistenza clienti dedicata in Italia, puoi contare su un supporto completo e tempestivo per qualsiasi esigenza. Il servizio clienti è disponibile sia telefonicamente che via email, garantendo un’esperienza d’acquisto senza pensieri.

Non aspettare oltre: il Tenda A18 è la soluzione ideale per chi desidera una connessione WiFi potente, stabile e conveniente. Clicca qui per scoprire di più e acquistarlo subito!

