4 cose che non dovresti mai fare mentre usi il Wi-Fi pubblico

Ogni giorno, in bar, hotel, aeroporti, scuole e stazioni, milioni di persone si collegano al Wi-Fi pubblico per lavorare, controllare la posta, fare un pagamento o semplicemente navigare. È comodo, spesso gratis, ma non sempre innocuo.

Queste reti possono mettere a rischio smartphone e computer, insieme a dati personali, password e informazioni bancarie. Il punto non è evitarle sempre, ma sapere cosa non fare, quali impostazioni controllare prima di uscire e quando è meglio rimandare certe operazioni a una connessione più sicura, come quella di casa o la rete mobile.

Reti protette e non protette: cosa cambia davvero per la sicurezza

La prima cosa da guardare è se la rete è protetta oppure non protetta. Sembrano simili: si apre l’elenco del Wi-Fi, si sceglie un nome e ci si collega. Ma la differenza c’è.

Le reti non protette sono quelle accessibili senza password, registrazione o pagina di accesso: basta essere nel raggio del segnale, magari al tavolino di un bar o in attesa al gate.

Le reti protette chiedono almeno un passaggio in più: una chiave di accesso, l’accettazione dei termini d’uso, la registrazione di un account o, in alcuni casi, il pagamento di un servizio per ricevere le credenziali.

Questo non significa che siano sicure al cento per cento. Una password stampata sullo scontrino o appesa al bancone, usata da decine di clienti, non trasforma una rete pubblica in una rete privata. Però limita l’accesso indiscriminato e rende meno semplice l’ingresso di sconosciuti.

La regola pratica è controllare sempre che il nome della rete sia davvero quello indicato dal locale, dall’hotel o dall’ente che la mette a disposizione.

Connessioni automatiche e Bluetooth: le impostazioni da disattivare prima di uscire

Uno degli errori più comuni è lasciare attive le connessioni automatiche agli hotspot disponibili. In casa o in ufficio è una comodità. In giro, soprattutto nei luoghi affollati, può diventare un rischio.

Telefoni e portatili possono infatti agganciarsi da soli a reti aperte già incontrate in passato o a hotspot con nomi familiari, senza che l’utente se ne accorga subito.

Ed è qui che nasce il problema: una rete chiamata “Free Airport WiFi” o “Hotel Guest” può sembrare legittima, ma non sempre lo è. Prima di uscire conviene quindi controllare le impostazioni del dispositivo e disattivare la connessione automatica alle reti Wi-Fi pubbliche.

Lo stesso vale per il Bluetooth, spesso lasciato acceso per cuffie, smartwatch o auto. In un luogo pubblico tenerlo attivo senza motivo aumenta i punti di contatto del dispositivo con apparecchi vicini.

Non significa che ogni collegamento sia pericoloso, ma la regola resta semplice: accendere solo ciò che serve, quando serve. Vale soprattutto in stazioni, aeroporti, sale d’attesa e spazi condivisi.

VPN e crittografia: come ridurre i rischi sugli hotspot pubblici

Quando si usa un hotspot pubblico, una delle protezioni più utili è la VPN, cioè una rete privata virtuale. In sostanza crea un canale cifrato tra il dispositivo e il servizio a cui ci si collega.

I dati inviati e ricevuti viaggiano così dentro una sorta di tunnel protetto, più difficile da intercettare per chi si trova sulla stessa rete. Non è una soluzione magica e non elimina ogni rischio, ma può offrire una protezione in più quando si lavora da un albergo, da un coworking temporaneo o da un aeroporto.

La scelta del servizio va comunque fatta con attenzione. Meglio affidarsi a operatori conosciuti, con regole chiare sulla gestione dei dati e applicazioni mantenute aggiornate.

Anche il browser può aiutare. È importante verificare che i siti utilizzino HTTPS, soprattutto quando si inseriscono credenziali o informazioni personali. Se compare un errore relativo al certificato di sicurezza o la pagina sembra diversa dal solito, meglio non proseguire.

Banche, acquisti e login: le operazioni da evitare fuori casa

La regola più prudente, quando si è collegati a un Wi-Fi pubblico, è evitare l’accesso a conti bancari, piattaforme di pagamento, siti di e-commerce e servizi con dati sensibili.

Anche una rete protetta può essere configurata male o essere utilizzata da dispositivi compromessi. Meglio quindi rimandare il controllo del conto corrente, il pagamento di una bolletta o un acquisto online a una rete domestica, aziendale o alla connessione dati dello smartphone.

Lo shopping sembra un gesto normale, ma richiede spesso nome, indirizzo, credenziali, numero di carta e altri dati personali. Lo stesso vale per il login alla posta elettronica, ai servizi cloud, ai social network e agli strumenti di lavoro.

Nei luoghi pubblici conta anche la sicurezza fisica. Lasciare computer portatili, tablet o smartphone incustoditi sul tavolo di un bar, anche solo per pochi minuti, espone a furti e sguardi indiscreti.

Una buona password, l’autenticazione a due fattori e il blocco automatico dello schermo aiutano, ma non sostituiscono l’attenzione. Fuori casa, la scelta più sicura resta usare il Wi-Fi pubblico per attività a basso rischio e tenere le operazioni più delicate lontane dalle reti condivise.